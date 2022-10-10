侯友宜、陳錦錠中和競總成立 侯：對手永遠都是自己

新北市長侯友宜（中）今天出席市議員陳錦錠競選總部成立大會。（記者賴筱桐攝）

2022/10/10 14:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜、市議員陳錦錠中和競選總部今天上午成立，中國廣播公司董事長趙少康、立委陳玉珍、林德福等人到場力挺，現場湧入逾4000名支持者，「凍蒜」聲此起彼落。侯友宜強調，留下給年輕人快樂健康、有希望的下一代，對手永遠不是別人，而是自己，希望侯友宜、陳錦錠超越昨天的自己。

陳錦錠與丈夫張慶忠、兒子張智倫一起上台，由趙少康為她披掛彩帶並致贈吉祥物。陳錦錠表示，當選民代以來始終如一，中和民眾的心聲，就是自己的責任、使命，一人當選、全家服務，服務永遠不打烊；看著中和不斷成長改變，是她最大的成就，未來要更加努力讓中和變得更好、更宜居，每一張選票都是支持自己最大的動力，全力以赴。

侯友宜表示，今天是中華民國生日，首先要慶祝中華民國生日快樂，大家要團結一致、凝聚向心力，好好做事共同打拚，他和陳錦錠站在中和的土地上，為了中和、新北市付出，非常感謝里長和他們站在一起，關心里內大小事情，「大家都以中和人為傲！」

侯友宜也說，未來會和陳錦錠、里長持續服務，認真做事情，不用講大話就是認真做事，中和持續改變，停車場一直蓋、特色公園一座一座改建，公共托育做到全國五都總合都不及新北一半，照顧兒少與長者，要拚下一代的機會跟希望，要留下的是給年輕人快樂健康、有希望的下一代以及有希望的城市，一起拚中和的好未來。

侯友宜讚許陳錦錠高EQ、從不出惡言，認真做事情，對手永遠不是別人，而是自己，要跟4年前相比，不斷超越自己，用這樣的態度，才能讓新北超越新北、侯友宜超越侯友宜，新北的進步全國有目共睹，尤其是中和贏得全市許多第一，要誠懇拜託大家11月26日一定要幫忙陳錦錠、里長們3件事，「拉票、催票、投票」，讓侯友宜、陳錦錠超越昨天的自己，迎向健康快樂的新北。

趙少康表示，陳錦錠是他太太的國小同學，從小就有正義感、有「俠女」之稱，每一張選票都很重要，反映出中和監督、改革的聲音；他也提及侯友宜上次選舉大贏蘇昌貞29萬票，這次要大贏39萬票，不光是市長選舉得票數要好，議員得票數也要好。

新北市長侯友宜、市議員陳錦錠中和競選總部今天上午成立，現場湧入大批支持者。（記者賴筱桐攝）

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