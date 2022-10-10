競選總部今成立不設主委 侯友宜：400萬市民是頭家

新北市長侯友宜競選總部今天成立，許多里長到場支持，侯友宜逐一和里長打招呼。（記者賴筱桐攝）

2022/10/10 12:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，位於板橋區的競選總部今天開張，侯出席活動表示，競總和4年前一樣，400萬的市民就是他的主任委員，市民是頭家，里長是靠山，希望未來攜手合作、好好做事，為市民拚好日子。

媒體詢問，競總成立沒有邀請「大咖」站台，遭民進黨新北市長參選人林佳龍質疑「切割」國民黨。

對此，侯友宜回應，跟4年前選舉一樣，「市民是我的頭家，里長是我的靠山」，一切以市民的需求為最重要的發展目標，最大咖的就是400萬名的市民頭家、主任委員，市民需要市府團隊用認真務實的態度好好做事、做出成績，為新北市這塊土地打拚，兌現對市民的政見承諾。

侯友宜致詞指出，選擇在國慶日成立競選總部，因為中華民國是我們的國家，捍衛中華民國、愛這塊土地所有的人民，認真打拚好好做事，這是他參選以來不變的初衷。

侯友宜說，競總成立沒有舉辦盛大場面，「最大的場面就是400萬市民的支持」，讓年輕人決定自己的未來，成為這次選舉最重要的推動角色，力促18歲公民權修憲複決案通過，年輕人想要落實的政見，由市府團隊來執行，「逐一個國家、年輕人未來希望的夢，我願意跟大家攜手合作」。

另外，侯友宜也頒發聘書給競選總部幹部，包括新北市競選總部總幹事、前立委林鴻池；新北市競選總部執行總幹事、國民黨新北市黨部主委黃志雄；板橋區競選總部榮譽主任委員、前立委吳清池；板橋區競選總部後援會會長、板橋區里長聯誼會主席黃發達等人。

侯友宜稱讚說，林鴻池4年前選舉也擔任他的競選總幹事，是一位忠厚、務實、認真、努力的人，長期為板橋和新北市默默付出，他上任後林鴻池淡出政壇、潛心宗教，致力從事公益慈善活動，不插手政治事務，今年他再度拜託林鴻池幫忙，服務400萬市民、里長和議員，成為競選總部無給職卻德高望重「服務生」，令人感動。

新北市長侯友宜（前排左）邀請前立委林鴻池（前排右）擔任競選總部總幹事，並頒發聘書。（記者賴筱桐攝）

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