林佳龍當「半日茶農」 盼讓台灣茶文化發揚光大

今天上午新北市三峽區陰雨綿綿，民進黨新北市長參選人林佳龍（中）抵達茶廠後隨即戴上斗笠，在民進黨新北市議員參選人卓冠廷（右）、國寶茶師黃文雄（左）陪同下，冒雨前往茶園採茶。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/10 11:57

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今在同黨立委吳琪銘、新北市議員參選人卓冠廷陪同下，前往三峽區與國寶茶師黃文雄當「半日茶農」，進行「國寶茶採茶、參觀烘茶與茶農座談」，他大讚此行「滿載而歸」，期盼國門即解封，大家能把台灣茶藝文化推廣國際，自己也盼透過此次體驗，讓台灣茶文化可以發揚光大。

今天上午三峽區陰雨綿綿，林佳龍抵達茶廠後隨即戴上斗笠，在卓冠廷、黃文雄陪同下冒雨前往茶園採茶。他表示，今天是在地子地卓冠廷的安排，大家都仰慕黃文雄有一手好的製茶功夫，也希望能夠傳承下去，他很期待透過這次參觀，可以更了解台灣茶的文化跟在地結合。

林佳龍介紹，三峽特殊的地理環境跟特殊文化，讓三峽綠茶非常有名，而台灣整個觀光旅遊及體驗，盼透過國門即將要解封，大家能夠把台灣的茶藝文化推廣到國際。林佳龍提到，黃文雄心念的就是怎麼樣把製茶功夫傳下去，自己也盼透過這次交流、把它發揚光大。

林佳龍透露，最近他創作一首歌叫做《新的新北市》，裡面就有把三角湧的茶葉「甘甜親像蜜」寫入歌詞，就是希望透過大家的體驗，讓台灣茶的文化可以發揚光大。

今天林佳龍今天除了採茶，也在黃文雄的推薦下直接生吃現摘的茶葉，只見他手法相當熟練，在黃文雄揉茶擺動腰臀時，他也幽默在旁一起擺動。林佳龍笑說，他在台灣各地走，最近也剛出書「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」，就發現其實各地都有它特色的茶，比如他到宜蘭阿福茶園，也在那邊揉茶過。

林佳龍提到，黃文雄有說揉茶要揉得好，沒有那麼簡單，因為大家習慣用機器，但用機器怎麼樣讓大家看到美觀，又能夠讓茶飲的品質好，這都是功夫，所以今天剛好有個空檔，就在吳琪銘、卓冠廷安排下造訪，真的是滿載而歸。

林佳龍更說，已經期待（這個行程）很久，因為喝黃文雄的茶已有2、3年，他在當交通部長時吳琪銘都送他這個茶，他都一直想說要來這個地方親自體會一下，真的是滿載而歸，大讚「三角湧的茶葉甘甜親像蜜」。

「三鶯子弟」卓冠廷則表示，今年回到故鄉參選市議員，今天特地安排林佳龍到三峽當一日茶農，是因為三峽的碧螺春文化是全世界有名的。卓冠廷說，他在三鶯地區長大，鶯歌的陶瓷也是有名的，所以期待林佳龍當選市長之後，可以將三峽茶文化、鶯歌陶瓷，尤其是茶器結合，讓三鶯地區的特色可以1+1大於2的效果。

卓冠廷說，以前林佳龍當台中市長有推出「青年加農」政策，讓青年返鄉務農，需要農業局提供很多補助跟政策，才能讓青年回來，而黃文雄大師有很多技術與三峽茶農，面臨到下一代無法留在故鄉，繼續服務讓年輕人加入，未來有新的市長，希望說三峽地區的農業文化能夠再次發揚光大，讓更多年輕人回來。

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今在同黨新北市議員參選人卓冠廷（左）陪同下，前往三峽區黃文雄製茶廠當「半日茶農」，與國寶茶師黃文雄（右）一起採茶。（記者魏瑾筠攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今在同黨新北市議員參選人卓冠廷（左）陪同下，前往三峽區黃文雄製茶廠當「半日茶農」，與國寶茶師黃文雄（右）一起採茶。（記者魏瑾筠攝）

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