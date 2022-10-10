侯友宜新北競總、青年基地入厝 邀市民作伙「HOUHOU玩」

新北市長侯友宜位於板橋區文化路上的競選總部、青年基地今天「入厝」。（記者賴筱桐攝）

2022/10/10 11:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜位於板橋區文化路的競選總部與HOUHOU青年基地今天「入厝」，多位地方民意代表和里長都到場參與。侯友宜表示，總部的青年基地、選舉團隊成員，都讓年輕人自由發揮創意，因為「是時候了」，該讓年輕人決定自己的未來，他也力倡11月26日的18歲公民權修憲複決公投，民眾要踴躍出來投票。

侯友宜說，他鼓勵青年族群參與公共事務，像是HOUHOU青年基地充滿年輕人風格，在都市裡有露營的氛圍，現場有玩具可以讓親子共度悠閒時光，歡迎年輕人作伙「HOUHOU玩」。

侯友宜指出，11月26日除了舉行九合一大選，還有18歲公民權修憲複決案，他支持18歲公民權的態度從來沒改變過，年輕人才是讓台灣越來越好的力量，希望民眾踴躍出來投票，投年輕人一票，也投台灣的未來一票。

板橋競選總部、HOUHOU青年基地鄰近捷運江子翠站3號出口，位於前棟的競選總部有大片落地玻璃窗，通透明亮，牆上有政見，還有時光留言板牆，放置29區代表色明信片，讓民眾帶回家留念。

位於後棟的HOUHOU青年基地，內部設計人工草皮，營造輕鬆的露營氛圍，一旁還有兒童遊戲區，適合年輕人或親子前來，牆壁上懸掛新北各地的風景美照，未來將不定時舉辦親子活動、DIY手作體驗、青年講座等，以及挺新北隊的球賽日。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰說，青年基地將在12日晚間7點舉辦FOOD超人說故事；14日下午4點至6點有FOOD超人動畫；16日上午10點到12點舉辦寧靜海香草園香草茶體驗活動；21日下午4點至6點有FOOD超人動畫。

新北市長侯友宜競選總部的青年基地設有兒童遊戲區。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜競選總部今天成立，他與年輕人自拍。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜競選總部開張，多位民意代表到場支持。（記者賴筱桐攝）

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