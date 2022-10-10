藍營批國慶主視覺「賣亡國感」 林佳龍反批：國民黨一直活在過去

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天上午在民進黨新北市議員參選人卓冠廷（右）陪同下，前往位在三峽區的黃文雄綠茶廠，與國寶茶師黃文雄（左）進行採茶體驗、交流。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/10 11:40

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對國民黨批評，今年國慶主題的「守土為國」主視覺沒有中華民國，是在賣亡國感；民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪反批，國民黨一直活在過去，認為今天是國家的慶典，大家說一些吉祥話，不要過度政治化、什麼亡國感等等。

林佳龍今天上午在同黨立委吳琪銘、新北市議員參選人卓冠廷陪同下，前往三峽區與國寶茶師黃文雄進行「國寶茶採茶、參觀烘茶與茶農座談」後受訪，他表示，今天是國家的慶典，大家說一些吉祥話。

林佳龍說，保土衛國其實就是我們是在台灣這個寶島上，而國家構成要素是人民、土地、政府及主權，所以台灣是一個國家，希望它能更正常化，不要去用一個所謂識別系統。

林佳龍強調，這是一個創意，不是形式主義說一定要用舊的反共抗俄美學，而過去雙十國慶都是同樣符號，他大讚，這次很有創意，融入一些新元素，像台灣民主一樣可以生生不息，批評國民黨一直活在過去。

林佳龍說，現在年輕一代是希望走向未來，不管先來後到，在台灣寶島上（大家）都是國家的主人，用這心情能夠正面一點，不要過度政治化、什麼亡國感等等，事實上過去幾十年來每次雙十國慶都同樣那個符號，這些年來已經有很多創新，也尊重這些藝術家的創意。

民進黨新北市長參選人林佳龍（左）今天上午在民進黨新北市議員參選人卓冠廷（右）陪同下，前往位在三峽區的黃文雄綠茶廠，與國寶茶師黃文雄（中）進行採茶體驗、交流。（記者魏瑾筠攝）

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