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    首頁　>　新北市

    林佳龍：朱立倫很關心侯友宜可以綁在新北市 因為朱想選2024

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天上午在民進黨新北市議員參選人卓冠廷（右）陪同下，前往位在三峽區的黃文雄綠茶廠，與國寶茶師黃文雄（左）進行採茶體驗、交流。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天上午在民進黨新北市議員參選人卓冠廷（右）陪同下，前往位在三峽區的黃文雄綠茶廠，與國寶茶師黃文雄（左）進行採茶體驗、交流。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/10 11:38

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍先前稱，尋求連任的國民黨新北市長侯友宜「切割國民黨」，國民黨主席朱立倫今批評，可見林4年前沒有關心侯；林佳龍今受訪回嗆「我覺得朱主席也蠻好笑的」，並揶揄朱立倫很關心侯友宜可以綁在新北市，因為朱立倫自己有意2024總統大選。

    侯友宜今成立競選總部，但未邀黨內的大咖站台，引起林佳龍諷侯「利用國民黨又切割國民黨」，國民黨主席朱立倫今出席「國民黨國慶升旗典禮」時受訪笑說，侯友宜向來一再強調，市民就是大咖、就是老闆，侯4年前一直走到今天都一樣，他看到林佳龍批評就想笑，可見林4年前完全沒有關心新北市。

    林佳龍今天上午在同黨立委吳琪銘、新北市議員參選人卓冠廷陪同下，前往三峽區進行「國寶茶採茶、參觀烘茶與茶農座談」後受訪，他對此笑稱「我覺得朱主席也蠻好笑的」，他好像代替侯友宜在選舉，並稱朱立倫很關心侯友宜可以綁在新北市，（因為）他自己有意2024，但這是國民黨之間的競爭，不會多加評論。

    林佳龍強調，選舉是民主的嘉年華，大家一起參與，就像節慶一樣歡喜開心，這是台灣最寶貴的資產，選舉過程君主之爭，勝不驕、敗不餒，怎樣可以讓選舉有大家的參與。

    林佳龍批評，侯友宜的性格大家了解，比較會自我中心、切割，不管是之前的前高雄市長韓國瑜或朱立倫，（成立競總）這樣的情況不想讓其他政治人物來，我們可以理解，但是這個也不用由朱立倫代言。

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）今天上午在同黨立委吳琪銘（右1）、新北市議員參選人卓冠廷（右2）陪同下，前往三峽區與國寶茶師黃文雄（右3）進行「國寶茶採茶、參觀烘茶與茶農座談」。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）今天上午在同黨立委吳琪銘（右1）、新北市議員參選人卓冠廷（右2）陪同下，前往三峽區與國寶茶師黃文雄（右3）進行「國寶茶採茶、參觀烘茶與茶農座談」。（記者魏瑾筠攝）

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