林佳龍諷侯友宜競總開幕沒邀藍營大咖 朱立倫笑：可見根本沒關心新北市

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等人參加國民黨舉辦的國慶升旗典禮。（記者林良昇攝）

2022/10/10 09:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新北市長侯友宜競選總部今成立，未邀黨內的大咖站台，民進黨新北市長參選人林佳龍諷侯「利用國民黨又切割國民黨」，國民黨主席朱立倫今笑說，侯4年前就是一樣，可見林根本沒關心新北市。

國民黨今舉行國慶升旗典禮，朱立倫受訪時被問到侯友宜今成立競選總部卻沒邀藍營大咖站台，遭到林佳龍質疑，朱立倫笑說：「覺得佳龍兄對新北市不太了解」，直言侯4年前不就是一樣嗎？

朱立倫表示，侯友宜向來一再強調，市民就是大咖、就是老闆，也不會設主任委員，競總就是歡迎大家來泡茶，市民是最大咖，這是侯4年前一直走到今天都一樣，他看到林佳龍批評就想笑，可見林4年前完全沒有關心新北市。

針對國民黨即將舉辦的大型造勢活動，朱立倫指出，國民黨目前規劃4場，第一場是10月14日，由台中市長盧秀燕領軍的「十全十美」 造勢，第二場他特別拜託侯友宜領軍，在11月12日舉行六都聯合造勢，第三場是選前黃金週，會選在桃園舉辦，也會匯集北北基桃幾個主要城市一起來桃園造勢，最後選前之夜會在台北，一起為國民黨台北市長參選人蔣萬安加油。

此外，對於媒體詢問蔣萬安提出「深蹲免費撘公車」說法，朱立倫則幫解釋，強調那是舉例，蔣的最重要目的就是希望能夠改善市民的肌耐力，改善市民健康，並沒有要推行這樣的政策。

媒體也詢問朱立倫對於媒體人周玉蔻復出的看法？朱立倫則酸說，民進黨應該很高興吧！因為周玉蔻是民進黨最重要助選員，平常也幫民進黨很多人很多忙，幫民進黨台北市長參選人陳時中宣布政策，不要遇到問題就想要切割，「蔻蔻姐復出對陳時中是幫大忙」。

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