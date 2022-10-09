蘆洲兒五公園第2期完工 打造水鳥意象特色遊戲場

新北市蘆洲兒五公園第二期完工，打造水鳥意象的特色遊戲場。（工務局提供）

2022/10/09 20:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕以新北市蘆洲河岸水鳥生態為主題的蘆洲兒五樓厝公園第2期已完工，打造水鳥意象的共融特色遊戲場，將於10月11日啟用，這也是新北市長侯友宜上任以來，完成的第101座公園。

工務局長詹榮鋒表示，蘆洲兒五樓厝公園第2期位於民族路236巷，去年7月取得地主同意並協議價購土地，經評估調查及納入地方民意後，考量第1期公園以服務中高年齡層為主的體健設施，缺少兒童戶外活動空間，因此第2期規劃兒童遊戲場，提供居民完善多元的休憩空間。

詹榮鋒說，公園總工程經費約930萬元，開闢面積約1097平方公尺，透過園區步道串聯並縫合第1期園區，針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，規劃花架、休憩座椅與喬木、灌木等，成為民眾休閒散步、放鬆心情的好去處。

新建工程處說明，第2期園區以兒童遊戲設施為主題，融入蘆洲河岸鳥類生態，打造「鳥棲之丘」，規劃多樣攀爬及滑梯設施，模擬如水鳥、魚類、兩棲類等生物在生態島上各司其所，在小朋友喜愛的共融遊戲空間中，草地打造「土丘隧道」，有河岸動物介紹及沙沙聲的遊戲板，有助於激發孩童想像力，提供豐富的視覺及聽覺等感官體驗。

以新北市蘆洲河岸水鳥生態為主題的蘆洲兒五樓厝公園第二期已完工，串連第一期園區。（工務局提供）

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