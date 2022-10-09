蘆洲兒五公園第2期完工 打造水鳥意象特色遊戲場
2022/10/09 20:47
〔記者賴筱桐／新北報導〕以新北市蘆洲河岸水鳥生態為主題的蘆洲兒五樓厝公園第2期已完工，打造水鳥意象的共融特色遊戲場，將於10月11日啟用，這也是新北市長侯友宜上任以來，完成的第101座公園。
工務局長詹榮鋒表示，蘆洲兒五樓厝公園第2期位於民族路236巷，去年7月取得地主同意並協議價購土地，經評估調查及納入地方民意後，考量第1期公園以服務中高年齡層為主的體健設施，缺少兒童戶外活動空間，因此第2期規劃兒童遊戲場，提供居民完善多元的休憩空間。
詹榮鋒說，公園總工程經費約930萬元，開闢面積約1097平方公尺，透過園區步道串聯並縫合第1期園區，針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，規劃花架、休憩座椅與喬木、灌木等，成為民眾休閒散步、放鬆心情的好去處。
新建工程處說明，第2期園區以兒童遊戲設施為主題，融入蘆洲河岸鳥類生態，打造「鳥棲之丘」，規劃多樣攀爬及滑梯設施，模擬如水鳥、魚類、兩棲類等生物在生態島上各司其所，在小朋友喜愛的共融遊戲空間中，草地打造「土丘隧道」，有河岸動物介紹及沙沙聲的遊戲板，有助於激發孩童想像力，提供豐富的視覺及聽覺等感官體驗。