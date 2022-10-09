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    首頁　>　新北市

    林佳龍：要在三重拿下超過6成選票 侯友宜：他與三重鄉親血濃於水

    民進黨新北市長參選人林佳龍說，要在新北市三重拿下超過６成選票，爭取連任的新北市長侯友宜（右）說，他與三重鄉親的情感「血濃於水」黏牢牢，沒有人可以抹滅。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍說，要在新北市三重拿下超過６成選票，爭取連任的新北市長侯友宜（右）說，他與三重鄉親的情感「血濃於水」黏牢牢，沒有人可以抹滅。（記者俞肇福攝）

    2022/10/09 17:07

    〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍說，要在新北市長選舉拿下超過6成選票，對此，爭取連任的新北市長侯友宜表示，自己帶著團隊一起付出努力，讓新北三重的兄弟姊妹願意相挺；侯友宜說，有很多三重人都是中南部北上打拚的鄉親，這些人與他一樣有相同成長背景，在新北市打拚40多年，這個情感「血濃於水」黏牢牢，沒有人可以抹滅。

    侯友宜說，這些年大家可以感受到三重的改變，新北市政府不只讓溪南有新板特區，未來在溪北有三重第二行政中心，有3000個新北市員工即將進駐，未來還有4條捷運路線，新北市政府將在三重投入30億元，興建科技圖書館。

    此外，市府還規劃興建9座停車場，其中有5座已經完工，4座規劃施工中，新北市里里都有銀髮族俱樂部，市府用心投入的各項基層建設，相信最基層的里長、里民都有感受。

    侯友宜說，他用認真努力做事的態度，讓三重變得更不一樣，讓三重的市民來肯定自己，讓團隊願意付出努力，讓新北三重的兄弟姊妹願意相挺；尤其三重鄉親，很多是從中南部北上到新北市打拚，這些三重鄉親與他有相同的成長背景，大家北上打拚迄今，這些人與他黏牢牢，這些人是他親戚、是他故鄉好朋友，這個情感沒有人可以抹滅，這個情感永遠是血濃於水，他與三重的鄉親「黏牢牢」，大家要「逗陣走、繼續拚」。

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