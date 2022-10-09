競選總部明成立無大咖相挺? 侯友宜：400萬新北市民就是最大咖

民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部10日成立，沒有邀請國民黨大咖的政治人物，是利用國民黨而且切割國民黨；侯友宜（右）表示，400萬的新北市民就是他的頭家，就是他競總的主任委員。（記者俞肇福攝）

2022/10/09 16:32

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部明（10）日成立，民進黨新北市長參選人林佳龍批評侯沒有請國民黨大咖擔任競總的主任委員，想要利用國民黨，而且還要切割國民黨；侯友宜表示，4年前自己投入新北市長選舉，競選總部最大咖的主任委員就是400萬新北市民，這次選舉，400萬新北市民就是最大咖，就是他的頭家，大家「逗陣走、繼續拚」。

侯友宜說，他的競選總部就選在捷運站出口，歡迎400萬的新北市民隨時有空到總部來泡茶聊天。

記者進一步詢問侯友宜，林佳龍說侯友宜此舉（利用國民黨又切割國民黨）是自私又狡猾，侯友宜反擊說，他心中只有市民，他心目中的大咖就是新北市民，市民所提出的要求，他會努力往市民所要的方向往前走，他的大咖就是400萬新北市民。

至於為何選在10月10日競選總部成立，侯友宜說，10月10日不是很好嗎？「家慶」！「國慶」！包括新北市民繼續讓新北市更好，在國慶日大家一起努力，讓國家更好，讓人民更好。

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