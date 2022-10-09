為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    競選總部明成立無大咖相挺? 侯友宜：400萬新北市民就是最大咖

    民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部10日成立，沒有邀請國民黨大咖的政治人物，是利用國民黨而且切割國民黨；侯友宜（右）表示，400萬的新北市民就是他的頭家，就是他競總的主任委員。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍質疑，國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部10日成立，沒有邀請國民黨大咖的政治人物，是利用國民黨而且切割國民黨；侯友宜（右）表示，400萬的新北市民就是他的頭家，就是他競總的主任委員。（記者俞肇福攝）

    2022/10/09 16:32

    〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部明（10）日成立，民進黨新北市長參選人林佳龍批評侯沒有請國民黨大咖擔任競總的主任委員，想要利用國民黨，而且還要切割國民黨；侯友宜表示，4年前自己投入新北市長選舉，競選總部最大咖的主任委員就是400萬新北市民，這次選舉，400萬新北市民就是最大咖，就是他的頭家，大家「逗陣走、繼續拚」。

    侯友宜說，他的競選總部就選在捷運站出口，歡迎400萬的新北市民隨時有空到總部來泡茶聊天。

    記者進一步詢問侯友宜，林佳龍說侯友宜此舉（利用國民黨又切割國民黨）是自私又狡猾，侯友宜反擊說，他心中只有市民，他心目中的大咖就是新北市民，市民所提出的要求，他會努力往市民所要的方向往前走，他的大咖就是400萬新北市民。

    至於為何選在10月10日競選總部成立，侯友宜說，10月10日不是很好嗎？「家慶」！「國慶」！包括新北市民繼續讓新北市更好，在國慶日大家一起努力，讓國家更好，讓人民更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜選辦指林佳龍抄錯政見 新莊、輔大捷運站位置顛倒
    2022/10/09 14:30

    侯友宜選辦指林佳龍抄錯政見 新莊、輔大捷運站位置顛倒
    掃市場拜票受到熱情歡迎，林佳龍：三重拚大贏帶動全新北逆轉勝
    2022/10/09 11:58

    掃市場拜票受到熱情歡迎，林佳龍：三重拚大贏帶動全新北逆轉勝

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    朱立倫、侯友宜輔選首度同框 朱讚侯是最強母雞
    2022/10/09 11:47

    朱立倫、侯友宜輔選首度同框 朱讚侯是最強母雞
    新北要建中運量「溪北捷運」 林佳龍：侯友宜沒有大格局
    2022/10/09 10:33

    新北要建中運量「溪北捷運」 林佳龍：侯友宜沒有大格局
    侯友宜站台輔選：團結台灣交棒下一代
    2022/10/08 19:02

    侯友宜站台輔選：團結台灣交棒下一代
    周玉蒄質疑博士論文是「黨國特權」 侯友宜：歡迎檢視
    2022/10/08 12:31

    周玉蒄質疑博士論文是「黨國特權」 侯友宜：歡迎檢視
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播