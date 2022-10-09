侯友宜選辦指林佳龍抄錯政見 新莊、輔大捷運站位置顛倒

新北市長侯友宜選舉辦公室指出，民進黨新北市長參選人林佳龍日前召開政策記者會時，將新莊和輔大兩站的捷運位置弄顛倒。（圖由侯友宜選辦提供）

2022/10/09 14:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢今天指出，民進黨新北市長參選人林佳龍自稱「政策控」，實際上是「抄襲控」，甚至還抄錯政見，日前林佳龍把新莊、輔大兩個捷運站位置搞錯。他說，呼籲林佳龍好好做功課，並負責任地向市民說清楚政見是否有抄襲嫌疑，針對錯誤資訊盡快澄清、道歉。

吳亮賢表示，林佳龍提出的溪北捷運政見，是新北市府規劃中的五泰輕軌加上泰板輕軌，林佳龍不但抄襲、亂喊口號，甚至連基本路線都搞錯，日前舉辦「首都捷運政策計畫」記者會，竟把「新莊」、「輔大」2站位置顛倒，最可笑的是，林佳龍已經指著錯誤位置卻還沒發現，並自得其樂唱獨角戲，恐怕不僅是綠營議員看傻眼，看在所有市民眼裡，更是莫大笑話。

針對林佳龍提到，侯友宜競選總部刻意選在雙十節當天成立，不邀請國民黨大咖站台，這是很奇怪的事情。

對此，吳亮賢表示，侯友宜位於板橋的競選總部將於明天成立，附近有捷運出口和YouBike停放站，歡迎民眾搭乘大眾運輸系統來感受新北市的進步。成立當天不希望過於盛大的儀式，造成附近交通壅塞，尤其適逢連續假期，警察本來就有繁重的勤務，附近住戶也想趁假日休息，完全不需要敲鑼打鼓。

他說，400萬市民就是新北的頭家，市民朋友才是侯友宜最大的支持，林佳龍不懂體恤，完全舊思維，連開心的喜事都可以作文章、噴政治口水，把自己搞得像是一隻鬥雞，逢人就啄，氣急敗壞又語無倫次的樣子，實在可悲。

吳亮賢呼籲林佳龍，要參選新北市，請先真心、謙虛地學習，侯友宜早已勾選同意參加辯論式公辦政見發表會，並將依照規定向市民說清楚施政願景，「你想抄新北政見，我們歡迎，你想學侯市長施政，我們教你，但請不要只顧抄，抄錯作業還想找人吵架」，過去林佳龍在不同行政職務任內「大撒幣」、「說空話」的惡行惡狀，全民已經看在眼裡。

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