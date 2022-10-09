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    首頁　>　新北市

    林佳龍「溪北捷運」政見 新北捷運局：請先證明可以永續經營

    五股泰山板橋輕軌路線圖。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

    五股泰山板橋輕軌路線圖。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

    2022/10/09 13:16

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍提出要建中運量的「溪北捷運」政見，並指新北市長侯友宜規劃的輕運量「五泰輕軌」無法紓解交通，對此，新北市政府捷運工程局表示，林佳龍的「溪北捷運」政見沒有確切的路線規劃與財務、運量評估，只單以「中運量」口號企圖矇騙市民，請先向市民證明可以永續經營，不會債留子孫。

    捷運局長李政安表示，林佳龍主張的溪北中運量捷運，路線30公里先嗇宮站及土城站怎麼銜接，沒有規劃圖就信口開河，預算每公里40億元，地下及高架有多長也沒說清楚，依照目前物價水準一定超過1200億元。

    另外，站間運量每小時2萬人次，班距8分鐘，需要一列車載2700人，比目前板南線每列車2000人還要高，站間運量比中運量新北環狀線及新北樹林線還要高5千人次以上，這種完全沒有專業評估、沒有路線圖、不切實際的提案，根本是無法永續經營的路線。

    捷運局說明，目前新北市提出的五股泰山輕軌捷運方案，是經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟，非常負責任地推出，財務規劃也已通過交通部專家與國發會的審查（當時的交通部長就是林佳龍），代表可以永續經營，而林佳龍的溪北中運量沒有確切的路線規劃與財務、運量評估，只單以「中運量」口號企圖矇騙市民，完全沒有專業評估與分析，請做好功課，向市民證明可以永續經營，不會債留子孫。

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