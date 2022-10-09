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    侯友宜、林金結聯合競選總部成立 侯：土樹三鶯未來大發展

    新北市長侯友宜（左二）與國民黨主席朱立倫（中），今天共同出席侯友宜與新北市議員林金結聯合競選總部成立大會。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（左二）與國民黨主席朱立倫（中），今天共同出席侯友宜與新北市議員林金結聯合競選總部成立大會。（記者賴筱桐攝）

    2022/10/09 13:11

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席與新北市議員林金結的聯合競選總部成立大會，他致詞時細數4年來的政績，包括捷運三鶯線明年完工、捷運新北土樹線（萬大─中和─樹林線）將於本月動工，還有新北市立美術館、三鶯文創整合計畫等，未來土樹三鶯地區大發展，成為銜接新北、桃園與台北的中心點。

    國民黨主席朱立倫、國民黨副主席連勝文、前台北縣長周錫瑋、立委江啟臣、立委鄭麗文、中廣董事長趙少康、前新北市副市長李四川等人，都出席這場活動，並送上果凍、蒜、包子、粽子等吉祥物，祝福林金結高票當選，現場「凍蒜」聲不絕於耳。

    侯友宜表示，自從新北市升格以來，他擔任副市長到市長，一路走來見證新北市的發展，土城醫院當時還是「墓仔埔」，遷移好幾萬門墳墓，醫院落成完工後，照顧居民的身體健康；捷運三鶯線雖然遭遇疫情影響，腳步不曾停歇，將於明年如期完工，未來萬大─中和─樹林線改為「新北土樹線」，環狀線可以連接到桃園八德，日前順利發包，本月就會動工。

    此外，新北市立美術館、三鶯文創整合計畫持續推動，未來要蓋一處轉運站，三鶯二橋、三鶯大橋都在施工中，鶯歌至土城的交通完全打通，三峽增設公托、桃子腳國小持續增班，土城彈藥庫都市計畫案內政部審議通過，將闢建司法園區，未來台北看守所若搬遷，將可善用土城市中心這塊精華土地。

    侯友宜提到，三峽麥仔園、樹林柑園都要開發成為產業園區，配合捷運三鶯線完工，土樹三鶯未來的發展預期可見，不但有交通、捷運建設，還有大面積的土地與產業開發，成為銜接新北、桃園與台北的中心點。他開玩笑說：「住在土樹三鶯的居民千萬不要搬出去。」

    朱立倫也說，在侯友宜領導下，這4年來新北市徹底改變，捷運系統從板南線延伸到永寧站，三鶯線繼續推動，萬大─中和─樹林線正在建設，土城醫院能夠落成，打造地區醫學中心，要感謝侯友宜耐心解決問題，以及林金結擔任議員認真打拚，努力協調、解決困難，地方建設要靠大家同心齊力、好好做事。

    新北市長侯友宜（右三）與新北市議員林金結（右四）聯合競選總部今天成立。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（右三）與新北市議員林金結（右四）聯合競選總部今天成立。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（後排右四）授旗給新北市議員林金結（前排）。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（後排右四）授旗給新北市議員林金結（前排）。（記者賴筱桐攝）

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