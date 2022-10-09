今年選情較冷？ 侯友宜提勝選三大法寶

新北市長侯友宜（左二）認為今年選情較冷，他提出勝選三大法寶，就是「拉票、催票、投票」。（記者賴筱桐攝）

2022/10/09 11:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席朱立倫今天與新北市長侯友宜合體，共同輔選國民黨提名的新北市議員林金結。侯友宜表示，今年受到疫情影響，民眾對選舉有不一樣的想法，勝選關鍵就是「拉票、催票、投票」，拜託市民繼續給予加油打氣，也期待大家團結一致、好好做事，讓各縣市齊發展。

媒體詢問，今年選情較冷，是否認為國民黨可以維持2018年的選情？

侯友宜說，受到疫情影響，民眾在這次選舉當然有不一樣的想法與看法，最重要的是團結一致，面對所有困難，同心齊力往前走，他感謝朱立倫以及其他為國民黨貢獻很多的好朋友，大家願意在辛苦的過程中攜手合作，一起打贏這場選戰，一步一腳印、「好好做代誌」，拚一個好日子，這是今年選舉最大的心願，好好做事，讓各縣市共同發展。

侯友宜強調，選戰到最後的關鍵都是拉票、催票、投票，選民再熱情，如果不幫忙拉票、催票，大家不出來投票，就非常可惜，這4年見證新北市大幅改變，拜託市民繼續給予加油打氣，幫忙拉票、催票、出來投票，讓他帶著大家的力量往前走。

朱立倫表示，他以昨晚桃園市長參選人張善政競選總部造勢大會為例，絕對出乎大家意料之外，現場超級爆滿，人潮溢到馬路外面，實實在在超過2萬5千人，還好有空拍機完全拍出來，民進黨網軍卻說全場空蕩蕩，「大概他們看到藍軍都不算人吧！」

中廣董事長趙少康說，民進黨雖然很會選舉，但是倒行逆施，壞事一件接一件做，民進黨支持者動員無力，所以選情比較冷，他在走訪基層時，發現中南部地區也民心思變，民眾對民進黨太失望了，因此這次選舉對國民黨來說是很好的機會。

針對苗栗縣長徐耀昌近日公開為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部5日召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」的處分建議。對此，朱立倫回應，「對於正在進行的事情不表示任何意見。」

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