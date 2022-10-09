掃市場拜票受到熱情歡迎，林佳龍：三重拚大贏帶動全新北逆轉勝

林佳龍期許三重拚大贏，帶動全新北逆轉勝。（記者林欣漢攝）

2022/10/09 11:58

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午到三重區重新橋觀光市集掃街拜票，林佳龍表示，大家熱情無法擋，接下來希望透過白天掃市場的作戰計畫，母雞與小雞合體來聯合競選造勢，能夠衝高投票率，特別在三重選區拚出大贏，帶動全新北一起逆轉勝。

選戰倒數49天，林佳龍持續掃市場走入巷戰爭取支持，今天在新北市議會民進黨團總召陳啟能、副召李倩萍，市議員李余典、彭佳芸、李坤城，以及市議員候選人邱婷蔚、顏蔚慈的陪同下，到三重區重新橋觀光市集掃街拜票，吸引許多民眾主動要求和林佳龍握手合照，還有攤商送食物、飲料，一起為林佳龍高喊凍蒜，甚至未完成掃街就湧上許多民眾要求合照，場面相當熱鬧。

林佳龍說，選戰進入下半場衝刺階段，可以感受到鄉親都非常熱情，市議員及參選人也都經營有成，除了看好度以外，希望能夠衝高投票率才是關鍵，以開出六成的選票為目標來期待三重大贏。

林佳龍說，自己是雲林子弟，許多雲林鄉親都來到三重地區打拚，在基層掃市場可以感受到鄉親的熱情，他也會握緊每一雙手傳達「新北大翻新」的能量，希望鄉親能當他的分身，在最後剩下不到50天的選戰，在三重大贏並帶動全新北一起逆轉勝。

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