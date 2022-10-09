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    首頁　>　新北市

    新北要建中運量「溪北捷運」 林佳龍：侯友宜沒有大格局

    林佳龍表示，「溪北捷運」是串連新北三個都心、連結五條捷運的縱貫線，並將新北定位為首都圈一千萬人口的軸承、桶箍。（記者林欣漢攝）

    林佳龍表示，「溪北捷運」是串連新北三個都心、連結五條捷運的縱貫線，並將新北定位為首都圈一千萬人口的軸承、桶箍。（記者林欣漢攝）

    2022/10/09 10:33

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍提出要建中運量的「溪北捷運」政見，並指新北市長侯友宜規劃的輕運量「五泰輕軌」無法紓解交通，林佳龍今天受訪時強調，「溪北捷運」是串連新北三個都心、連結五條捷運的縱貫線，並將新北定位為首都圈一千萬人口的軸承、桶箍，侯友宜沒有這樣的思考，沒有大格局。

    林佳龍指出，新北大翻新要有大格局，新北400萬人口已經有400公里捷運的規劃，獨獨缺少捷運的縱貫線，自己提出這條串連三個都心的「溪北捷運」，從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋到土城，是能把溪北、溪南串連的主動脈，也是連結五條捷運的縱貫線，可以重新翻轉軸線，定位新北是整個首都圈的軸承、桶箍。

    「新泰溫仔圳、五股垃圾山，以後都不會住人嗎？」林佳龍說，侯友宜沒有這樣的思考，沒有超前部署，用一個走平面的五泰輕軌來應付新北，就是要讓新北淪為他講的蛋白區，新北要有新氣象，做核心的都市，縱貫線的捷運主動脈就是自己在交通部長任內，建議地方應該要升級為中運量捷運，而且要立體化，運量可以增加數倍之多，跟他講進出台北的捷運線，是不一樣的，這也顯示林佳龍參選相對侯友宜過去的12年，真的是要大翻新，首先就要有大格局的都市規劃。

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