侯友宜明成立競總未邀國民黨大咖 林佳龍：利用國民黨又切割

對於新北市長侯友宜成立競選總部沒有找國民黨大咖站台，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，這凸顯侯友宜自私、狡猾及自我中心的性格，一方面利用國民黨，一方面又切割國民黨。（記者林欣漢攝）

2022/10/09 10:04

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜將於明天國慶日成立競選總部，但沒有找國民黨大咖站台，媒體今天上午詢問民進黨新北市長參選人林佳龍的看法，對此，林佳龍表示，這凸顯侯友宜自私、狡猾及自我中心的性格，一方面利用國民黨，一方面又切割國民黨，期待新北市民看清楚侯友宜的真面目。

林佳龍指出，照理說成立競總是喜事，應該敲鑼打鼓，選在雙十節大家忙著國家的節慶，又沒有邀請國民黨大咖，確實令很多人一頭霧水。他認為，這顯示侯友宜自私、狡猾及自我中心的性格，過去以來侯友宜遇到事情就是切割，不只是利用、切割國民黨，遇到所有重大的案子，包括恩恩案、警察打人等，「他都是切割，有功是他的，有過推給別人。」

林佳龍說，從競總成立這件事也能看到，侯友宜明明是國民黨提名的市長參選人，卻與國民黨切割，「要製造他大於國民黨」，這也引起很多人的議論，期待新北市民看清楚侯友宜的真面目，是不斷的爭功諉過，不是一個勇於承擔的政治人物。

另外，對於台北市長選舉將於11月5日舉行首場電視辯論會，林佳龍表示，這再次凸顯侯友宜把新北市當作台北的附屬、二等市民，為什麼台北能辯論、新北不能呢，侯友宜一直魚目混珠，用公辦政見會的形式來取代正式可以交互詰問的辯論，謊話已經被戳破，「台北已經排定11月5日，三個參選人會互相問答，侯市長你跟我會有互相問答嗎，你以前跟行政院長蘇貞昌在選市長時，有交互詰問嗎，不要再說謊了，讓市民有知的權利，跟我正面的直球對決，讓新北市民享有跟台北市民一樣、看一場精彩辯論的權利。」

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