不滿鄰桌太嗨 獨飲男醉駕砂石車五度衝撞小吃店被法辦

新北市一名大貨車駕駛到小吃店產生飲酒糾紛，竟駕大貨車五度衝撞店家，撞毀變電箱、招牌及機車，現場一片狼籍，嚇壞業者與住戶。（警方提供）

2022/10/09 08:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名吳姓男子今天凌晨到下新莊一間小吃店喝酒解悶，獨飲的吳男不滿鄰桌10多人喝得太嗨，他與對方衝突後，店家不斷安撫，未料吳男離開不久，竟開來工作用的砂石車以車尾五度連撞小吃店門面，撞毀小吃店招牌、5輛機車、架高變電箱都，巨大撞擊聲響也嚇醒附近住戶，店家因及時發現疏散員工、客人，未釀成傷亡，警方到場壓制吳嫌，赫見酒測值達1.2mg/l，訊後依公共危險、毀損罪嫌送辦。

警方調查，31歲吳男任職北部某知名營造公司，擔任大貨車駕駛，但他8日深夜到住處附近後港一路一間小吃店喝酒，獨飲疑喝悶酒的他不滿鄰桌10餘人喝得太嗨，先到櫃臺換了一疊百元大鈔灑在店內走道，引發對方不滿釀成口角，業者安撫雙方約30分鐘；吳男忿忿然離去，直呼他跟議長很熟，嗆聲要討回來。

吳嫌此言引發店家留意，擔心吳男回來找麻煩，要客人們先離去，不到半小時，凌晨零時35分許，吳男果然駕著大貨車前來，他因酒醉，疑誤撞毀小吃店隔壁的5輛機車、撞歪架高變電箱，再連續五度倒車撞毀小吃店招牌門口，業者擔心大貨車直接撞進來，與店內女員工嚇得連忙逃出，赫見現場一片凌亂。

凌晨撞擊巨響，嚇得住戶衝出圍觀，警方到場壓制逮捕吳嫌，由擁有特種價駕照的消防員，將砂石車開回拖吊場。

吳嫌辯稱起口角開車砸店，警方依法送辦；據了解，吳嫌除吃上公危、毀損等官司，因酒駕肇事，被吊銷駕照後，恐丟了工作，還要賠償十餘萬賠償金額，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市一名大貨車駕駛到小吃店產生飲酒糾紛，竟駕大貨車五度衝撞店家，撞毀變電箱、招牌及機車，現場一片狼籍，嚇壞業者與住戶。（警方提供）

新北市一名大貨車駕駛到小吃店產生飲酒糾紛，竟駕大貨車五度衝撞店家，撞毀變電箱、招牌及機車，現場一片狼籍，嚇壞業者與住戶。（警方提供）

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