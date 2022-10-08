籲侯團隊不要限縮新北發展 林佳龍競辦：遠見與格局決定城市偉大與否

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城表示，遠見跟格局將決定一座城市偉大與否，呼籲國民黨新北市長侯友宜的團隊放大自己的眼界，不要再以財政問題畫地自限，限縮新北的發展。（民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城提供）

2022/10/08 20:59

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天（8日）抨擊國民黨新北市長侯友宜寧願蓋五泰板輕軌，也不願支持林佳龍提出的溪北捷運政策；新北市政捷運工程局反批不切實際。林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城說，遠見跟格局將決定一座城市偉大與否，呼籲侯團隊放大自己的眼界，不要再以財政問題畫地自限，限縮新北的發展。

李坤城指出，倫敦地鐵在1863年通車，現在已經綿延成總長超過400公里的地鐵網，每日的載客量超過300萬人次，而倫敦地鐵在1854年就已經核定，當年也因為財政問題被延後，但經過159年，倫敦地鐵已成為服務倫敦交通運輸最重要的工具。

而紐約地鐵在1904年通車，總長約380公里，財政問題由市政府跟州政府共同解決，2018年通過10年翻新及升級工程計畫，預計耗資400億美元。

李坤城說，遠見跟格局將決定一座城市偉大與否，如果將新北定位成國際城市，捷運跟輕軌誰比較能服務400萬人口的新北市，還有大量國際觀光客，已經是非常清楚的選擇，呼籲侯團隊放大自己的眼界，不要再以財政問題畫地自限，限縮新北的發展。

李坤城說，侯市府的回應就是繞回一個原點，也真切的顯示了侯友宜執政的12年以來，對於新北市的毫無願景與小格局，證明侯友宜認為三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、土城，在貫穿溪北、溪南沿線區域路廊上，只能以輕軌的規格來服務往來通行的200萬人口。

李坤城質疑，侯市府口口聲聲說溪北溪南地區幅員遼闊，難道連侯友宜最自豪的塭仔圳、三重第二行政中心、新莊副都心，都沒有信心未來能夠吸引大量人口移入？侯市府一下說路線已經開始做，現在回應又說還在寫評估報告，除了胡亂指控對手陣營抄襲以外，這種短視近利的輕軌規劃，沒有中高運量的捷運是要怎麼改善新北交通塞車的困境？

李坤城說，林佳龍對縱貫三都心的溪北捷運提出要興建捷運系統，侯友宜堅持只能用輕軌，對於廣大的新北市民捷運需求徹底低估，才會堅持送給交通部的報告只能用平面的輕軌，不顧未來造成新北市區未來平面交通上的混亂，也完全低估新北作為台灣第一大城市，對於軌道運輸的強烈需求。

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