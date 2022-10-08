兩度罹癌雙腿截肢！黃千芸將痛苦化為正能量 當故事媽媽近10年

新北市立圖書館的故事媽媽黃千芸罹患血癌與大腸癌，雙腿截肢，9年來仍坐著輪椅到圖書館為小朋友講故事。（新北市政府文化局提供）

2022/10/08 16:54

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府今天舉辦「文化志工感恩大會」，共16隊文化志工隊及6百多名志工與會，由新北市長侯友宜頒發感謝狀。其中，新北市立圖書館的故事媽媽黃千芸罹患血癌與大腸癌，又因為化療導致雙腿嚴重感染截肢，但她將痛苦化為力量，9年來常坐著輪椅到圖書館為小朋友講故事。

侯友宜說，感謝志工盡心盡力的付出及努力，提供民眾優質的文化服務，並用熱情與民眾交流對文化的喜愛、推展各樣藝文活動，每位志工志願服務的精神皆令人敬佩。市府明年也將持續推展各類型藝文活動、展演復甦產業。

新北市立圖書館的故事媽媽黃千芸兩度罹癌，又因為化療導致雙腿嚴重感染截肢，即便面臨接二連三的打擊，仍將生命的挑戰化為禮物，經常坐著輪椅到圖書館為小朋友講故事，更將自己的經驗融入故事中，教小朋友培養同理心、學習照顧他人。

黃千芸原本是急重症病房的呼吸治療師，總是在搶救別人的生命，從沒想到有一天會角色互換，變成別人在搶救自己的性命，接二連三的衝擊考驗曾讓她深受打擊，尤其截肢手術後，更一度無法面對，想咬舌輕生，所幸護理師及時趕到挽回一命，也因此讓她試著轉念，將痛苦轉換成正面能量，鼓勵更多處於黑暗的人。

府中15志工李速萊自幼罹患小兒麻痺，因為病情漸進式加重，從原本可以行走到必須拄著單手杖，近年必須坐輪椅才能行動，但她不因此感到氣餒，反而懷抱著對生命的熱愛，退休後加入文化局志工行列，至今已10年，時常坐著電動輪椅到處攝影、看電影、欣賞各種展覽活動。

「給我一個小幸福，我就可以面對全宇宙」，李速萊說，文化志工就是充滿幸福感的工作，是展覽與民眾間的橋梁，每次看著民眾開心看完展覽離去，甚至說下次還要再來時，他真的以身為文化志工為榮。

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新北市長侯友宜頒發感謝狀給16個文化志工隊。（記者周湘芸攝）

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