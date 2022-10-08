林佳龍籲改推溪北捷運 新北捷運局批不切實際

新北市捷運工程局規劃五泰輕軌延伸泰板輕軌路線圖。（新北市捷運工程局提供）

2022/10/08 14:57

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今抨擊新北市長侯友宜寧願蓋五泰板輕軌，也不願支持溪北捷運。新北市捷運工程局表示，現有環狀線、萬大中和線與新北樹林線串連溪北溪南，五泰輕軌延伸泰板輕軌是為補足2環間的缺口，不可能單靠一條捷運服務200萬人口，溪北捷運才是不切實際的規劃。

捷運局表示，三環六線捷運路網在串連溪北溪南部份，已有第一環的環狀線加南北環，及第二環的萬大中和線與新北樹林線，這2條線都是中運量系統，分別通車或興建中。為了補足2環之間的服務缺口，在2019年提出兩環之間由五股泰山輕軌延伸泰山板橋輕軌，更便利溪南溪北串連使用。

捷運局長李政安表示，林佳龍喊出要從三重先嗇宮站到土城站，全長30公里，如果比照樹林線規模造價每公里40億，預算1200億元夠嗎？目前南北環與新北樹林線招標預算提高近5成都無法發包成功，30公里的溪北捷運需要多少經費？根本把人民當傻瓜來騙票。

李政安說明，五股泰山路廊的運量需求經專業預估目標年最大站間運量為4586人次/小時，符合輕軌系統每小時單向運量約為2500至6000人次；溪北捷運運量每小時2萬旅次，比新北環狀線及南北環（1萬1千旅次）與萬大中和樹林線（新北境內1萬5千旅次）還高，真的是亂開芭樂票。

捷運局表示，五股泰山輕軌路線採平面與高架型式佈設，並配合整體開發減少私地徵收與拆遷，可行性研究報告在林佳龍擔任交通部長任內審查通過。溪北捷運則未說明路線與沿線站點，無法明瞭服務範圍及與其他捷運線的轉乘規劃，以及需徵收、拆遷多少私地。

捷運局說明，捷運服務範圍是車站周邊500至800公尺，不可能只靠單一條捷運就可服務溪北溪南200萬人，泰山板橋輕軌8月15日獲交通部同意，在新北市捷運整體路網評估報告中列為優先興建路線，目前正進行可行性研究報告，預計明年3月可提出期末報告，接續送交通部審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法