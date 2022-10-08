侯友宜汐金萬聯合競總成立 逾1500名鄉親冒雨相挺

侯友宜與汐金萬議員參選人聯合競總成立，1千5百名鄉親冒雨相挺。（記者翁聿煌攝）

2022/10/08 13:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立，現場雖然下著大雨，但現場仍聚集超過1500名鄉親熱情相挺，侯友宜說，4年前在汐、金、萬地區做了許多承諾，感謝在場議員及所有里長的努力、共同實現承諾，大家一起讓這塊土地進步、改變。

侯友宜表示，再過2天就是國慶日，大家的國家是中華民國，土地在台、澎、金、馬，選舉中不論如何大家都必須團結、不要製造衝突對立，大家一起愛國家、守護台灣這塊土地，讓土地上的人們安居樂業。

侯友宜說，他的每一項建設政策、都是說到做到，誠信很重要，他歡迎大家檢視，他要用好好做事的態度，贏得民眾的肯定與支持，11月26日大家要投票，剩下50天拜託大家幫忙拉票、催票，繼續拚下去，讓大家要比4年前還更努力，一起拚出頭天。

侯友宜強調，汐止的未來將隨著捷運、交通網路顯著發展，目前捷運汐東線正等待行政院核定，他一再強調，願意承擔下新北該負責的部分，甚至跟基隆捷運併軌也不是問題，重點是中央能盡快核定，儘速完成、把捷運做好。

侯友宜指出，公共托育中心、共融性公園、日間照顧中心、銀髮俱樂部等擴及汐、金、萬的每一個角落，讓每個年齡層都獲得很好的照顧，而金山中角灣衝浪基地、中山溫泉公園、萬里漁夫市集，都將帶動整個地區的觀光發展。

新北市長侯友宜（中）與議員參選人汐金萬聯合競總成立，他感謝在地鄉親冒雨相挺。（記者翁聿煌攝）

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