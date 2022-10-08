三重警打錯人 林佳龍陣營批：侯友宜一句道歉、慰問都沒有

針對監察院立案調查新北市三重警分局員警打錯人事件，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城（右）今批評，國民黨新北市長侯友宜連一句慰問、道歉的話都沒有，甚至還幫警察提告受害的黃姓市民，盼透過監察院的立案調查，還原事實真相。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/08 12:27

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對監察院立案調查新北市三重警分局員警打錯人事件，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城今批評，國民黨新北市長侯友宜連一句慰問、道歉的話都沒有，甚至還幫警察提告受害的黃姓市民，盼透過監察院的立案調查，還原事實真相。

李坤城表示，黃姓市民已經表白說以後不敢住在新北市，這位先生就跟當初的恩恩爸一樣，在恩恩案事件之後，對於侯友宜團隊的冷血、無情也感到心寒，所以恩恩爸說不敢住在新北市。

李坤城表示，被警察毆打成重傷的市民也一樣，侯友宜連一句慰問的話也沒有，也沒有去看他，讓黃姓市民感到心寒，所以說他也不敢住在新北市。

李坤城抨擊，侯友宜跟上次的恩恩案一樣，一邊說尋求與黃姓市民和解，一邊又放任警察對黃姓市民提告，這分明就是兩面做法，所以侯友宜的新北市政府團隊作為也引起監察院的關注，讓監察院準備立案調查。

李坤城指出，其實監察院立案調查的案件很多，包括之前金山小編過勞死、衛生局女職員輕生案，都已經被監察院調查，也都被糾正，之前的恩恩案，監察院也已經約談新北市府的團隊，包括副市長層級。

李坤城表示，現在針對三重警分局警察打錯人，監察院也準備調查，希望透過監察院的立案調查，能夠還原事實真相，因為到目前為止，侯友宜團隊一句道歉、慰問的話都沒有，甚至還幫警察提告黃姓市民，當然會讓黃姓市民不安，要離開新北市，當然也會引起監察院關注，來調查整個事情真相到底為何。

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