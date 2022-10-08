林佳龍陣營質疑五泰輕軌效能 侯：專業評估也兼顧市民需求

新北市長侯友宜說，新北捷運路線規劃及中輕運量選擇，他尊重專家的評估。（記者翁聿煌攝）

2022/10/08 12:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍，提政見要建中運量的「溪北捷運」，指新北市長侯友宜規劃的輕運量「五泰輕軌」無法紓解交通，侯友宜回應，新北市所有的捷運系統，一定要符合市民需求，也要經過專家學者評估，目前新北的捷運都是經過交通部專家評估及國發會審查，再報行政院核定，一切交給專業，同時兼顧市民的需求。

侯友宜上午參加汐止、金山、萬里聯合競選總部成立大會，對於林佳龍陣營要求侯盡快請假進行選舉行程，但林被質疑自己在台中市長參選連任時，也是在15天前才請假，侯友宜說，他現在仍以市政優先，只有在下班後和假日時間有空，才幫忙參選人加油打氣，至於現階段努力會先把市政做好，到最後階段就會依照相關規定，全力衝刺選舉。

對於林佳龍一直要求舉行辯論，侯友宜說，他4年前和行政院長蘇貞昌也是簽公開式的辯論，讓政見能夠被大家聽見，今年也是簽這樣公辦的辯論為主，大家一起透過公辦辯論式的政見發表會，告訴民眾未來能為市民做哪些事。

有媒體問侯友宜，是否已收到邀請，和台中市長盧秀燕一起參加10月22日藍營在桃園大造勢，侯友宜有無打算何時啟動到其他縣市輔選？侯友宜表示，他現階段都用下班或是假日輔選，團結一致為有同樣理念和想法的人全力衝刺，所以22日他會和大家團結站在一起，齊心齊力助選。

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