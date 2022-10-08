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    首頁　>　新北市

    林佳龍陣營籲侯市府改推溪北捷運 五泰板輕軌應懸崖勒馬

    民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川（左）、發言人李坤城（右），今召開記者會「市中心蓋輕軌？侯友宜你在搞什麼鬼？」記者會，呼籲國民黨新北市長侯友宜「懸崖勒馬」，要推有遠見並帶動城市發展的溪北捷運，而不是五泰板輕軌。 （記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川（左）、發言人李坤城（右），今召開記者會「市中心蓋輕軌？侯友宜你在搞什麼鬼？」記者會，呼籲國民黨新北市長侯友宜「懸崖勒馬」，要推有遠見並帶動城市發展的溪北捷運，而不是五泰板輕軌。 （記者魏瑾筠攝）

    2022/10/08 11:33

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今召開「市中心蓋輕軌？侯友宜你在搞什麼鬼？」記者會，抨擊國民黨新北市長侯友宜寧願蓋五泰板輕軌，也不願支持林佳龍提出的溪北捷運，並對此提出三問，呼籲侯市府「懸崖勒馬」，要推有遠見並帶動城市發展的捷運，而不是五泰板輕軌。

    林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員李坤城強調，捷運跟輕軌完全不一樣，林佳龍打算蓋溪北捷運，不管是軌道形式、路線長度、班距或每小時運量，都跟輕軌有非常大的差異，侯友宜卻跳針說已經在做，但他在做的是五泰板輕軌，跟中運量的溪北捷運是不一樣的系統，批評侯友宜連輕軌、捷運都搞不清楚。

    李坤城也質疑，新北市政府捷運工程局長李政安說溪北捷運不可行、財務會虧損，但環狀線、淡海輕軌虧損，新北市議會仍支持，且侯友宜也曾在質詢時說，大眾捷運系統不是以營利為目的、虧損也是要做。

    李坤城強調，既然捷運對大家重要，就應該支持林佳龍提出的溪北捷運，不僅能為整個新北市民的生活帶來改變，也對城市的生活、經濟發展都有助益，他重申，林佳龍蓋的是捷運，侯友宜講的是輕軌，請侯友宜搞清楚，並呼籲侯友宜要有敢辯的勇氣，接受辯論挑戰。

    林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川指出，捷運具有獨立A型路權，興建於市中心，乘客多為通勤、通學，包括台北板南線、松山新店線；輕軌則是B型路權須有平交道設計，興建於郊區，乘客多為觀光及接駁轉運，包括淡海輕軌、高雄輕軌。

    「五泰板捷運沒辦法滿足需求！」王義川表示，侯市府規劃的五泰板輕軌起於環狀線北機廠旁，未進入三重市中心，且止於板橋，未服務土城，他質疑為什麼選擇車站位址要遷就北機廠？且僅以輕軌服務、效能相當低，痛批這是莫名其妙的事情。

    王義川說，林佳龍提出的溪北捷運，起於三重新都心、行經塭仔圳，終點與萬大線、板南線交會，並轉乘於土城，貫穿新北三大都心。他強調，新北有400萬人口，興建自己的大眾運輸系統勢在必行。

    對此王義川向侯友宜提出「三問」，包括第一問新北可以蓋捷運為什麼要蓋輕軌？第二問溪北捷運路線經過三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋及土城，有200萬人口，不值得蓋一條捷運？第三問為什麼堅持蓋輕軌就是不申請捷運？

    王義川說，按照現在新北市府送至交通部的五泰板輕軌計畫，每1公里興建經費約20億元；至於目前萬大線二期捷運每1公里興建經費是40億元。

    王義川強調，雖然輕軌換成蓋捷運每1公里會多20億元的興建經費，但會具有更大的服務效能，呼籲侯市府懸崖勒馬，現在就決定蓋捷運，並將計畫送進交通部報告，不然以後後悔都來不及。

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