連假首日上午交通量減 王國材：國5預計中午後出現車潮

交通部長王國材今前往高速公路局交通控制中心關心國道路況。（記者周湘芸攝）

2022/10/08 10:57

〔記者周湘芸／新北報導〕今天是雙十連假首日，交通部長王國材上午前往高速公路局交通控制中心關心國道路況，他表示，連假首日上午因為下雨，整體交通量減少2%，這3天預估有很多旅遊旅次，短途建議改走省道，國道5號預計中午過後出現車潮，下午4點左右紓解。

王國材指出，雙十連假請所有國人帶著好心情出去走走，國道在新竹、三鶯、彰化都有壅塞狀況，今天上午因為下雨，整體交通量減少2%，但部分路段仍因天雨路滑車速較慢。連假期間有很多都是旅遊旅次，短途建議改走省道台一線、台三線或台61線，這些道路行經中也能發現很多景點。

王國材表示，地震後東部的台九線都已修復完成，在省道部分沒問題，首日上午國5沒有明顯車潮主要是受天候或時間影響，預估中午後會開始出現車潮。

路況預報員黃郁凱指出，連假前一天交通量與去年同期相當，今天截至上午9點則減少2%，國道1號楊梅至新竹路段、國道3號土城至關西路段、中部地區霧峰系統及埔鹽系統都有壅塞情形；南部地區交通狀況則大致正常。

黃郁凱表示，國5在南港到石碇有壅塞狀況，預計下午4點左右會紓解；中部地區預計中午12點後陸續紓解；國1楊梅至新竹段預計下午4點後紓解。另外，宜花地區受下雨影響，提醒用路人保持安全車距。

他指出，連假首日是國道交通量高峰，南向預估有64百萬車公里、北向有52百萬車公里，整體雙向達115百萬車公里，約為平常日的1.3至1.4倍，國5預估有2.1百萬車公里，為平常日的1.6倍。返假車潮預估在明天中午後顯現，第3天下午達到最大量，約為平常日1.3倍。

交通部長王國材建議，連假3天預估有很多旅遊旅次，短途可改走省道。（記者周湘芸攝）

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