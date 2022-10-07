籲侯友宜別龜縮！林佳龍陣營：立即宣布何時請假 接受辯論邀請

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城呼籲國民黨新北市長侯友宜即刻宣布何時請假競選，光明正大接下各家電視台的辯論邀請。（民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城提供）

2022/10/07 20:31

〔記者魏瑾筠／新北報導〕選舉倒數50天，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天呼籲國民黨新北市長侯友宜即刻宣布何時請假競選，同時光明正大接下各家電視台的邀請，讓雙方候選人有交叉詰問的機會。

李坤城說，今天新聞已經報導，台北市的辯論將由兩家電視台主辦，台北市民將有機會看到3位候選人公開交鋒，向選民報告。

李坤城說，林佳龍已經簽署數家民間媒體辯論的邀請，侯友宜至今遲遲未同意民間辦理辯論，龜縮在發言人的背後，不願面對對手的挑戰，更不願意面對選民，難道新北市民不如台北市民？呼籲侯友宜不要把新北市民當做二等公民。

另外，新北市議會民進黨團今天召開記者會，批評侯友宜市府團隊行政不中立，呼籲不要讓市府淪為選舉工具，逼公務員違反行政中立，將公務員當成輔選工具人。李坤城也呼籲侯友宜維持行政中立，來一場公平的君子之爭。侯友宜常把公務行程當成競選活動，把公務員當成競選的工具人，嘴巴說選舉不要罵來罵去，卻放縱競辦抹黑攻擊林佳龍，根本是說一套，做一套，就像他自己嘴裡說好好做事，心裡想2024一樣。

李坤城說，國民黨指林佳龍過去在擔任台中市長兼選委會主委期間，因為跨區到彰化輔選被裁罰，這部分林佳龍已經虛心檢討，反觀侯友宜，非旦不願意告知市民，什麼時候要請假，還全台跑透透輔選其他候選人，毫不諱言有要選總統的打算。

李坤城說，侯友宜的發言人成天氣急敗壞發新聞稿，主帥卻畏戰，不願意公開在主流媒體上辯論，「改變的勇氣」今天發出第五部曲，期盼演完這系列後，侯友宜能上演「敢辯的勇氣」。

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