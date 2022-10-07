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    林佳龍競辦嗆侯陣營連日「耍猴戲」避重就輕發言秀下限

    林佳龍競選辦公室發言人何博文。（資料照）

    林佳龍競選辦公室發言人何博文。（資料照）

    2022/10/07 17:56

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍在交通部長任內推動「UMAJI」（你麻吉）App，連日來被國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室批評成效不彰、浪費人民納稅錢責無旁貸；林佳龍競選辦公室發言人何博文今天下午反擊大嗆，侯陣營不思解決新北各路段塞車、前瞻建設停車場進度嚴重落後問題，竟然小鼻子、小眼睛關心起交通部研發的APP，直酸「侯友宜是要爭取當交通部長嗎」？

    「UMAJI」（你麻吉）App成效爭議，起源於昨天侯辦主動召開記者會抨擊，林佳龍在交通部長任內亂撒幣強推App，被監察院針對交通部花了1.5億元推App卻成效極差提出糾正；林佳龍今澄清，該App是他在交通部之前就有的政策，他只是把它優化交給下一棒改善讓施政延續。

    孰料隨後引起侯辦反擊，並拿出政府電子採購網及監察院糾正案文指出，該App在林佳龍任內耗資6900萬元推動第2期計畫再次失敗，對浪費人民納稅錢責無旁貸。

    何博文對此表示，林佳龍在交通部長任內協助全台重大交通建設，對比APP的預算，光是解決新北林口交流道就替新北爭取預算從26億元增加到36億。

    何博文表示，據交通部公路總局公布的「交通部補助新北市辦理前瞻基礎建設－改善停車問題計畫執行情形」，前瞻基礎建設改善停車問題計畫總經費200億元，共核定124座停車場，其中新北市有23座、中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的20%，是全國補助案件數及金額最高的縣市，這也是林佳龍擔任交通部長時期所核定的，請問侯市長現在執行情況如何？

    何博文重批，侯陣營要把手指著別人的時候，先好好反省自己，如果要提監察院，從金山小編過勞去世、督辦優等評鑑公托驚傳多名幼童遭不當對待、衛生局女職員疑遭性侵輕生，再到恩恩案，監察院對侯友宜的關心還少嗎？這些讓新北市蒙羞，毀壞城市聲譽的案子不在話下，在侯市長的團隊眼裡都不足一談嗎？

    何博文說，他要敬告侯陣營，不要避重就輕，成天花時間胡言亂語，就是端不出政績，並抨擊，侯陣營發言水準不停秀下限，繼續用耍猴戲的方式對待新北市選舉，人民都看在眼裡。

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