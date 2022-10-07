為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    酸侯市府花錢包裝、綁樁 林佳龍：新北大翻新把資源用在刀口上

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左）說，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，呼籲侯市府不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果錢像打水漂一樣，一去不復返。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左）說，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，呼籲侯市府不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果錢像打水漂一樣，一去不復返。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/07 16:47

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市議會民進黨團今天召開記者會批評，新北市政府捷運工程局淪為國民黨新北市長侯友宜的選舉資源；民進黨新北市長參選人林佳龍受訪回應，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，呼籲侯市府不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果錢像打水漂一樣，一去不復返。

    林佳龍今天下午出席「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」新書分享會，他受訪指出，議員有監督政府的責任，自己尊重他們的職權，但要提醒的是，其實新北市從台北縣升格為直轄市12年，預算已經增加1倍多，但是新北市民普遍沒有感覺到升格之後有升級。

    林佳龍認為，應該要思考怎麼樣分配資源能夠讓新北真正蛻變，不要再只是台北市的衛星城市、衛星工廠。林佳龍說，看到各種指標，新北市現在是落後其他的直轄市，而且在退步中，這個是很大的警訊。

    林佳龍期盼，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果這些錢像打水漂一樣，一去不復返，要真正讓新北可以「囝仔登大人」，期待能從市府做起。

    他強調，新北有最好的條件成為首都圈火車頭，可以帶領1000萬人口的區域，成為真的能夠代表台灣的國際都市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠營質疑新北市府行政不中立 侯友宜：一切按照規定辦理
    2022/10/07 15:41

    綠營質疑新北市府行政不中立 侯友宜：一切按照規定辦理
    指「UMAJI」浪費人民納稅錢 侯選辦出示糾正案文：林佳龍任內推動
    2022/10/07 13:47

    指「UMAJI」浪費人民納稅錢 侯選辦出示糾正案文：林佳龍任內推動

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    三重拜票釋利多 林佳龍：打造國際級觀光果菜市場
    2022/10/07 12:37

    三重拜票釋利多 林佳龍：打造國際級觀光果菜市場
    稱治安問題讓年輕人自我放棄？林佳龍駁斥：侯陣營斷章取義
    2022/10/07 10:38

    稱治安問題讓年輕人自我放棄？林佳龍駁斥：侯陣營斷章取義

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    市民被警當通緝犯爆打 林佳龍：戳破侯友宜安居樂業的謊言
    2022/10/07 10:21

    市民被警當通緝犯爆打 林佳龍：戳破侯友宜安居樂業的謊言
    10月起掃市場陸戰開跑 林佳龍有信心：新北大翻新、市民大翻身
    2022/10/07 10:03

    10月起掃市場陸戰開跑 林佳龍有信心：新北大翻新、市民大翻身
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播