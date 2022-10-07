酸侯市府花錢包裝、綁樁 林佳龍：新北大翻新把資源用在刀口上

民進黨新北市長參選人林佳龍（左）說，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，呼籲侯市府不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果錢像打水漂一樣，一去不復返。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/07 16:47

〔記者魏瑾筠／新北報導〕新北市議會民進黨團今天召開記者會批評，新北市政府捷運工程局淪為國民黨新北市長侯友宜的選舉資源；民進黨新北市長參選人林佳龍受訪回應，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，呼籲侯市府不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果錢像打水漂一樣，一去不復返。

林佳龍今天下午出席「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」新書分享會，他受訪指出，議員有監督政府的責任，自己尊重他們的職權，但要提醒的是，其實新北市從台北縣升格為直轄市12年，預算已經增加1倍多，但是新北市民普遍沒有感覺到升格之後有升級。

林佳龍認為，應該要思考怎麼樣分配資源能夠讓新北真正蛻變，不要再只是台北市的衛星城市、衛星工廠。林佳龍說，看到各種指標，新北市現在是落後其他的直轄市，而且在退步中，這個是很大的警訊。

林佳龍期盼，未來新北市大翻新要做結構轉型、把資源用在刀口上，不要再用在那麼多包裝、綁樁，結果這些錢像打水漂一樣，一去不復返，要真正讓新北可以「囝仔登大人」，期待能從市府做起。

他強調，新北有最好的條件成為首都圈火車頭，可以帶領1000萬人口的區域，成為真的能夠代表台灣的國際都市。

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