綠營批新北市府行政不中立 藍軍反酸：林佳龍才是法院認證

新北市議會國民黨團指出，民進黨新北市長參選人林佳龍擔任台中市選委會主委期間站台輔選，是法院認證的行政不中立。（新北市議會國民黨團提供）

2022/10/07 16:11

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市議會民進黨團今召開記者會，質疑新北市府首長行政不中立。新北市議會國民黨團也召開記者會回擊指出，民進黨新北市長參選人林佳龍擔任台中市選委會主委期間站台輔選，違反行政中立遭裁罰，更主動要求區長變樁腳衝選票，這才是法院認證的行政不中立。

國民黨團書記長廖先翔指出，行政院長蘇貞昌今年7月邀請37名新北市議員參選人在官邸便當會，林佳龍也出席與會，完全把公家的行政院長官邸，變成林佳龍私人的競選聯絡處，這樣荒唐的行為才是真正的行政不中立。蘇貞昌面對質疑，竟然還說對自己政黨參選人給予支持是天經地義，這才是行政不中立的慣犯。

副書記長江怡臻指出，林佳龍擔任台中市選委會主委期間，為同黨參選人輔選，陪同掃街拜票，以選委會主委身份公然站台助選，違反公職人員選罷法被裁罰10萬元，向中選會訴願敗訴後，再向彰化地院提出行政訴訟仍遭駁回。

此外，江怡臻表示，林佳龍擔任台中市長期間，更傳訊息要求基層公務員放下「不重要的一般業務」，增加時間全力組織動員行程，把公務員當成私人競選工具，替他宣傳政績。呼籲民進黨不要再抹黑，好好做事，不要嘴上喊新北大翻新，卻是新北大翻車。

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