局處長攻擊對手、禁里長參加造勢 綠營質疑新北市府行政不中立

民進黨新北市議會黨團今召開記者會質疑新北市政府行政不中立。（民進黨新北市議會黨團提供）

2022/10/07 15:38

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，民進黨新北市議會黨團今召開記者會質疑新北市政府行政不中立，包括局處首長出現在造勢場合、擔任攻擊手反駁民進黨新北市長參選人林佳龍政見、要求里長不要參加民進黨籍議員造勢等，讓整個行政機關都變成侯友宜的競選團隊。

總召集人、市議員陳啟能指出，侯友宜近期在三重舉辦首場造勢晚會，新北市政府局處首長竟然出現在造勢場合中，顯然市府團隊無法保持行政中立，更無法獲得市民信任。此外，新北市政府各機關近期時常利用職權反駁林佳龍團隊政見，包含環境保護局、經濟發展局與城鄉發展局長都跳到第一線擔任攻擊手。

副總召集人、市議員李倩萍表示，新北市政府在9月21日的捷運局招標公告，居然有720萬元做為媒體廣告行銷費用，其中，竟有輿情觀測的招標案，捷運局為何需要做輿情觀測招標？與公共議題推廣又有什麼連結性？相關違反局處業務職掌的預算濫用都將嚴格檢討。

幹事長、市議員羅文崇指出，侯友宜已開始宜蘭、台北和高雄跨區輔選，行程陸續從南到北擴及全國，為何不直接請假好好拚選舉？侯友宜先前接受專訪已對參選總統一事毫不避諱，10月3日更有民調指出，有將近四成新北市民已經認定侯友宜一定落跑去選總統。

書記長、市議員廖宜琨表示，市府已要求里長不要參加或不要穿有名字的衣服參加民進黨議員的造勢場合，但區公所卻會派人在競選場合駐點了解現場狀況。一方面呼籲里長不要參加，同時又要求公所同仁來的矛盾，是否背後有高層授意，還是這屬於區長自主的政治判斷？#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法