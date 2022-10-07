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    首頁　>　新北市

    「碗一堆為何不洗」不爽碎唸妻爆氣 抄菜刀追砍親夫百公尺

    有網友將許女持刀追逐江男影像錄下並PO網。（記者徐聖倫翻攝）

    有網友將許女持刀追逐江男影像錄下並PO網。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/10/07 15:02

    〔記者徐聖倫／新北報導〕47歲江姓男子上月底返家後發現家裡廚房堆了一堆用過的碗盤，於是江男開始叨唸35歲妻子許姓女子為何不洗碗，怎料許女一個爆氣竟衝進廚房抄起菜刀作勢要劈向江男，江男只能拔腿就跑出家門，夫妻2人在新北市淡水街頭追逐了百餘公尺，有網友將這段持刀追逐影片PO網引發熱議，警方介入將許女帶回法辦。

    據了解，江男、許女結婚多年，上月30日中午，江男返回淡水區新民街住處，進門後他瞥見廚房怎麼有一大堆碗盤，於是隨口向許女抱怨了一句「怎麼不洗碗？」許女聽完怒氣值爆表，逕直走進廚房抄起菜刀，對著江男就是一陣追砍。

    江男見到妻子發飆，拔腿就奔出家門在新民街上狂奔，許女也拿著菜刀緊追在後，直到2人追逐了約百餘公尺，許女體力不支掉頭返家，江男也才隨後慢慢走回家。而這段過程被網友錄影PO網引來熱議，直呼「治安堪慮」。

    警方看到影片後主動介入調查，發現原來是夫妻間爭吵，本月4日前往江男、許女住處，將這對夫妻帶回偵訊，另還發現許女其實涉竊案遭通緝。偵訊時夫妻倆互不提告，後續警方依違反「社會秩序維護法」對許女裁罰，通緝部分也將其解送歸案。

    許女遭警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    許女遭警方帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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