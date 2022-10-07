平溪區打造不老長智村 新北市府未來推廣至29區

新北市政府計畫以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪區建置「不老長智村」，使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。（記者俞肇福攝）

2022/10/07 14:10

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市是全國人口最多的都市，其中，平溪區更是全國人口老化程度最高的社區，平均每3位就有一位是長者；新北市長侯友宜表示，市府選擇於人口高齡佔比最高的平溪區（32％），以衛生所為主體連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，建置「不老長智村」將全台最老的社區打造成不老長智村成為首要目標，使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。

新北市衛生局推估，新北市有4萬6千位失智症者，侯友宜表示，高齡照顧一直是市府的重大政策，隨著老年人口快速成長，與老年相關疾病也隨之增加，其中以失智症最為顯著，為了讓新北市長者獲得更完善的社區照顧，降低城鄉差距及解決偏鄉就醫不便，選擇於人口高齡佔比最高的平溪區（32％），以衛生所為主體連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，建置「不老長智村」。

衛生局同時結合民間企業，包含近年來積極投入失智高齡走失預防議題的富邦人壽及台灣大哥大，於新北偏鄉地區導入公益協尋科技化行動，同步運用智慧科技輔助失智照護，預防走失；另外，透過遠距醫療關懷長者，加上失智友善訓練及失智宣導等失智友善計畫，目前平溪區有7%以上的居民具備失智識能，且在地罹患失智人口有7成以上獲得診斷及服務，讓長者能實現在地安養。

因為社區居民整體失智友善識能的提升，平溪區有1/2商家成為失智友善商家，因此在平溪有許多溫馨互助的故事。衛生局長陳潤秋表示，未來將持續透過公私協力方式，包含社區內衛生所、區公所、友善組織、友善商家，達成29區成為失智友善社區的願景，用心守護新北市每位長者，讓新北市長者都能夠安心的在熟悉的社區中安老。

新北市政府計畫以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪區建置「不老長智村」；圖為新北市長侯友宜與長者一起體驗。（記者俞肇福攝）

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