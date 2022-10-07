為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    平溪區打造不老長智村 新北市府未來推廣至29區

    新北市政府計畫以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪區建置「不老長智村」，使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。（記者俞肇福攝）

    新北市政府計畫以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪區建置「不老長智村」，使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。（記者俞肇福攝）

    2022/10/07 14:10

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市是全國人口最多的都市，其中，平溪區更是全國人口老化程度最高的社區，平均每3位就有一位是長者；新北市長侯友宜表示，市府選擇於人口高齡佔比最高的平溪區（32％），以衛生所為主體連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，建置「不老長智村」將全台最老的社區打造成不老長智村成為首要目標，使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。

    新北市衛生局推估，新北市有4萬6千位失智症者，侯友宜表示，高齡照顧一直是市府的重大政策，隨著老年人口快速成長，與老年相關疾病也隨之增加，其中以失智症最為顯著，為了讓新北市長者獲得更完善的社區照顧，降低城鄉差距及解決偏鄉就醫不便，選擇於人口高齡佔比最高的平溪區（32％），以衛生所為主體連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，建置「不老長智村」。

    衛生局同時結合民間企業，包含近年來積極投入失智高齡走失預防議題的富邦人壽及台灣大哥大，於新北偏鄉地區導入公益協尋科技化行動，同步運用智慧科技輔助失智照護，預防走失；另外，透過遠距醫療關懷長者，加上失智友善訓練及失智宣導等失智友善計畫，目前平溪區有7%以上的居民具備失智識能，且在地罹患失智人口有7成以上獲得診斷及服務，讓長者能實現在地安養。

    因為社區居民整體失智友善識能的提升，平溪區有1/2商家成為失智友善商家，因此在平溪有許多溫馨互助的故事。衛生局長陳潤秋表示，未來將持續透過公私協力方式，包含社區內衛生所、區公所、友善組織、友善商家，達成29區成為失智友善社區的願景，用心守護新北市每位長者，讓新北市長者都能夠安心的在熟悉的社區中安老。

    新北市政府計畫以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪區建置「不老長智村」；圖為新北市長侯友宜與長者一起體驗。（記者俞肇福攝）

    新北市政府計畫以衛生所為主體，連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，並參與歐盟智慧健康長照計畫，在平溪區建置「不老長智村」；圖為新北市長侯友宜與長者一起體驗。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    營新醫院失智友善館揭牌 提供社區多元關懷
    2022/09/21 10:57

    營新醫院失智友善館揭牌 提供社區多元關懷
    逾3成人口為長者 新北平溪打造不老長智村
    2022/08/31 11:56

    逾3成人口為長者 新北平溪打造不老長智村

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    台北不友善失智？揭走失人數越來越多 議員要求檢討
    2022/08/25 18:35

    台北不友善失智？揭走失人數越來越多 議員要求檢討
    健康網》成為失智友善天使 國健署授5步驟
    2022/07/18 17:21

    健康網》成為失智友善天使 國健署授5步驟

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播