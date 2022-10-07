指「UMAJI」浪費人民納稅錢 侯選辦出示糾正案文：林佳龍任內推動

侯友宜選舉辦公室出示政府電子採購網資訊。（侯友宜選舉辦公室提供）

2022/10/07 13:47

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜選舉辦公室昨天指出，民進黨新北市長參選人林佳龍擔任交通部長任內推動的UMAJI App是大撒幣，林佳龍回應是在他擔任部長之前就啟動。侯選辦今再拿出政府電子採購網及監察院糾正案文指出，林佳龍任內耗資6900萬推動第2期計畫再次失敗，對浪費人民納稅錢責無旁貸。

侯選辦發言人吳亮賢指出，交通部2018年先斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0，2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架。面對早已發現問題的1.0計畫，林佳龍上任後仍強推2.0，整個計畫也都是在他任內招標、決標，如今想甩鍋給誰？

吳亮賢表示，根據監察院今年8月提出的糾正案文，交通部辦理UMAJI APP第2期計畫，未依約促請廠商提送相關履約進度與工作項目，用以規範測試對象與人數，致測試版APP貿然上線為民眾所用，「已損及政府施政形象」，且未詳加審核廠商開發成果，也未建立適當管控機制，「核有執行效能不彰，顯有怠失」。

針對林佳龍表示，計畫是他在上任交通部長前就有的政策，吳亮賢批評，「林佳龍是標準浪費人民納稅錢，還沾沾自喜的公子哥心態」，他任內續推第2期計畫，看出他對於政策缺乏檢討及規劃能力，如今該App一般民眾也已無法下載，可說宣告完全失敗，但林佳龍沒有任何說明及一句道歉。

吳亮賢說，林佳龍當年備詢時，還有勇氣承認「是個失敗且須重新檢討的計畫」，但如今施政黑歷史再次被揭露，卻反而改口、一味卸責，甚至又故技重施在新北提出眾多「大撒幣」政見，原來過了這麼多年，林佳龍少了承認錯誤的勇氣，只有一味改變自己說法、打臉自己的厚臉皮。

侯友宜選舉辦公室出示監察院糾正案文。（侯友宜選舉辦公室提供）

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