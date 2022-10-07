板橋托嬰中心悶死女嬰畫面曝光 家長提7訴求痛批新北市府

托育員以腳夾睡墊覆蓋上徐小妹身上。（新北市議員參選人石一佑提供）

2022/10/07 13:31

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市板橋某托嬰中心今年4月發生9個月大徐姓女嬰被棉被蓋住口鼻導致窒息身亡，女嬰母親今在新北市議員參選人石一佑的陪同下召開記者會，除了提出7點訴求，也痛批送托環境如此不安全，儘管增設再多公托也沒用，為什麼新北市長侯友宜至今針對無辜孩子喪命的案件都未加以檢討？

女嬰母親邱小姐表示，托育員事發日午休時間將徐小妹以棉被蓋頭，並用手腳壓制10多分鐘，待其他孩子起床後，徐小妹仍在原地不動，托育員還不以為意，以腳夾睡墊覆蓋上徐小妹身上。此外，該中心不當照護不是第一次，其他托育員也曾有用力拉扯、綑綁孩子的情形，該中心至今仍持續營業。

當時同樣於該中心收托孩子的葉姓家長也出席記者會表示，事發後中心及社會局都沒有通知其他家長，她是從朋友口中才得知自己孩子的托嬰中心出事，相關單位也完全沒有協助轉托。

邱小姐列出7點訴求，包括托育員CPR受訓由每2年8小時改為每半年8小時；應確實備份證據，並安排其他家長轉托；應告知其他家長有權調閱監視器釐清孩子是否遭受不當對待；應成立專案小組就相關家族企業私托稽查；將午休納入重點稽查時段；師生比調降為1比4；兒少權法相關要點修法。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，事發後就依違反兒童及少年福利與權益保障法，分別對托嬰中心、托育人員各開罰最高24萬元，且托育人員永不得任用，該中心今年6月30日也已自行歇業。當時也提供轉托名單給中心，要求他們轉給家長，但適逢疫情嚴重加上學期末，多間中心無法立即收托。

林秀穗指出，全案目前進入刑事調查階段，已移送檢察官偵辦，從女嬰收托至事發時的完整監視器畫面待檢察官調查結束歸還後，社會局會回朔調查家長提到的其他不當管教情形，也已承諾其他家長可前往觀看監視器畫面。

女嬰母親邱小姐（右）今在新北市議員參選人石一佑陪同下召開記者會。（記者周湘芸攝）

徐姓女嬰相驗結果出爐，證實為棉被覆蓋換氣不良導致死亡。（記者周湘芸攝）

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