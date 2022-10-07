為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北中和點燈文化節10/15閃亮登場 一條街吃遍東南亞美食

    「新北中和點燈文化節」活動15日在華新街舉辦，東南亞特色文化表演精彩不間斷。（記者翁聿煌攝）

    「新北中和點燈文化節」活動15日在華新街舉辦，東南亞特色文化表演精彩不間斷。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/07 14:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區華新街為全國最大緬甸華人社區，除緬甸特色商店外亦有雲南、泰國及印度等異國風情小店，擁有多元南洋美食文化，中和區公所將於15日舉辦「2022新北中和點燈文化節」，邀請民眾前來品嚐異國美食，體驗緬甸點燈節文化。

    中和區長賴俊達說，今年的點燈文化節以「點亮Myanmar 閃耀華新」為主題，以緬甸點燈節為核心，發散至東南亞各國，讓源自不同國情及宗教的「點燈祈福文化」都在中和發光，期許在這戰爭、疫情、洪災、地震等令人不安的時刻，以宗教祈福、希望、溫暖撫慰人們的心靈。

    今年活動設置緬甸、泰國、越南及印尼等多元文化主題區，活動涵蓋傳統服飾、藝術文化，宗教習俗、教育扎根、美食推廣及歡樂慶典6大主軸，讓參與民眾彷彿一秒微出國，體驗各國不同的風俗民情及傳統文化，更享受華新街「一條街吃遍東南亞」的樂趣。

    活動也邀請新北女力緬僑楊萬利，推薦緬甸街在地文化、漫遊和美食三路線，為新文化搭起溝通橋樑。

    經發局長何怡明表示，「新北市新住民美食指南」蒐羅推薦50家特色小店，其中有10間在中和，更有3間就在華新街，還有獲頒「2022新北嚴選」品牌認證「新住民家鄉味-極品嚴選獎」的人氣店家「旺旺來亞洲咖哩屋」，讓新住民的家鄉味，成為你我的新滋味。

    中和區公所表示，「新北中和點燈文化節」活動15日（六）在華新街（南洋美食街）舉辦，自16點半至20點半。現場好禮大放送活動，包含「姓名有平安，來就送閃耀禮」、「FB打卡抽歡樂禮」、「來就送摸彩，萬元豪華禮」等總計超過10萬元獎品。

    新北市中和區為台灣緬甸僑胞居住人數最多地點，充滿異國風味。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和區為台灣緬甸僑胞居住人數最多地點，充滿異國風味。（記者翁聿煌攝）

    中和區長賴俊達（中）與主辦單位獻上眾多南洋美食。（記者翁聿煌攝）

    中和區長賴俊達（中）與主辦單位獻上眾多南洋美食。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開趴弄髒房間惹「麻」煩！ 男遭囚打勒索11萬清潔費
    2022/08/31 16:48

    開趴弄髒房間惹「麻」煩！ 男遭囚打勒索11萬清潔費
    新北環保局迅速出擊 查獲不肖業者染色中和中原溝
    2022/08/03 20:37

    新北環保局迅速出擊 查獲不肖業者染色中和中原溝

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    新北市整修中和藤寮坑溪 全混凝土鋪面河道恢復類自然河川
    2022/01/25 17:56

    新北市整修中和藤寮坑溪 全混凝土鋪面河道恢復類自然河川
    女子報案稱男友遭人押走 警方救援意外破獲毒窟
    2022/01/07 21:39

    女子報案稱男友遭人押走 警方救援意外破獲毒窟

    全國電子週年慶 大家電73折起
    新北中和驚傳搶案 男控後腦遭襲被強搶千萬現金 警急追緝
    2021/11/11 22:02

    新北中和驚傳搶案 男控後腦遭襲被強搶千萬現金 警急追緝
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播