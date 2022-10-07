新北中和點燈文化節10/15閃亮登場 一條街吃遍東南亞美食

「新北中和點燈文化節」活動15日在華新街舉辦，東南亞特色文化表演精彩不間斷。（記者翁聿煌攝）

2022/10/07 14:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區華新街為全國最大緬甸華人社區，除緬甸特色商店外亦有雲南、泰國及印度等異國風情小店，擁有多元南洋美食文化，中和區公所將於15日舉辦「2022新北中和點燈文化節」，邀請民眾前來品嚐異國美食，體驗緬甸點燈節文化。

中和區長賴俊達說，今年的點燈文化節以「點亮Myanmar 閃耀華新」為主題，以緬甸點燈節為核心，發散至東南亞各國，讓源自不同國情及宗教的「點燈祈福文化」都在中和發光，期許在這戰爭、疫情、洪災、地震等令人不安的時刻，以宗教祈福、希望、溫暖撫慰人們的心靈。

今年活動設置緬甸、泰國、越南及印尼等多元文化主題區，活動涵蓋傳統服飾、藝術文化，宗教習俗、教育扎根、美食推廣及歡樂慶典6大主軸，讓參與民眾彷彿一秒微出國，體驗各國不同的風俗民情及傳統文化，更享受華新街「一條街吃遍東南亞」的樂趣。

活動也邀請新北女力緬僑楊萬利，推薦緬甸街在地文化、漫遊和美食三路線，為新文化搭起溝通橋樑。

經發局長何怡明表示，「新北市新住民美食指南」蒐羅推薦50家特色小店，其中有10間在中和，更有3間就在華新街，還有獲頒「2022新北嚴選」品牌認證「新住民家鄉味-極品嚴選獎」的人氣店家「旺旺來亞洲咖哩屋」，讓新住民的家鄉味，成為你我的新滋味。

中和區公所表示，「新北中和點燈文化節」活動15日（六）在華新街（南洋美食街）舉辦，自16點半至20點半。現場好禮大放送活動，包含「姓名有平安，來就送閃耀禮」、「FB打卡抽歡樂禮」、「來就送摸彩，萬元豪華禮」等總計超過10萬元獎品。

新北市中和區為台灣緬甸僑胞居住人數最多地點，充滿異國風味。（記者翁聿煌攝）

中和區長賴俊達（中）與主辦單位獻上眾多南洋美食。（記者翁聿煌攝）

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