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    首頁　>　新北市

    三重拜票釋利多 林佳龍：打造國際級觀光果菜市場

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中著黑色背心者）今天在同黨新北市議員、市議員參選人陪同下，到新北市三重區三重果菜市場掃街，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中著黑色背心者）今天在同黨新北市議員、市議員參選人陪同下，到新北市三重區三重果菜市場掃街，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/07 12:37

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天清晨到新北市三重區三重果菜市場掃街，除向攤商及採買民眾拜票，爭取支持，也到市場內的三重福德宮參拜祈福，為表達對市場的重視，他更當場釋出利多，允諾當選上任後將打造國際級的觀光果菜市場。

    林佳龍今在新北市議會民進黨團總召陳啟能、副召李倩萍，在地市議員李余典、彭佳芸、李坤城，還有新北市議員參選人邱婷蔚、顏蔚慈陪同下，一早來到果菜市場，他向在場民眾謙虛表示要向大家請託，並表示在和果菜市場許多幹部交流時聽到許多心聲。

    林佳龍也對攤商的付出表達感謝，他說，果菜市場是門面，也是採買民生必需品的必訪之處，允諾未來當選新北市長，要回饋建設果菜市場，讓交通四通八達、倉儲便利。

    林佳龍強調，他會利用過去在台中市長任內推動建國市場遷建的經驗幫忙大家，無論未來是要到這裡批發、採購，都能夠便利、安全，也有品質，「這也是新北大翻新的新，新北大翻新要從三重果菜市場大翻新」。

    「新北市要有新北人的志氣，要當大台北首都圈的火車頭。」林佳龍表示，今天遇到很多中、南部上來打拚的鄉親，新北市是出外人的新故鄉，大家在這裡共同打拚，他一定會扮演起「桶箍」的角色，和市議員一起打拚，也和大家一起規劃推動果菜市場遷建計畫，讓新北市有國際級的觀光果菜市場。

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中著黑色背心者）今天清晨到新北市三重區三重果菜市場掃街，除向攤商及採買民眾問候，也到市場內的三重福德宮參拜祈福。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中著黑色背心者）今天清晨到新北市三重區三重果菜市場掃街，除向攤商及採買民眾問候，也到市場內的三重福德宮參拜祈福。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中著黑色背心者）今天在同黨新北市議員、市議員參選人陪同下，到新北市三重區三重果菜市場掃街，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中著黑色背心者）今天在同黨新北市議員、市議員參選人陪同下，到新北市三重區三重果菜市場掃街，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

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