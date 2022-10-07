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    「請幫我打110！」求職女挨詐遞紙條向行員求助 與警合逮詐團

    李姓女子昨被張姓詐團成員帶著到銀行申辦外幣轉帳功能，趁張嫌不注意時，遞出一張紙條寫著：「請幫我打110，不要被發現！」向行員求助，行員看到紙條內容嚇一跳趕緊報警。（記者林嘉東翻攝）

    李姓女子昨被張姓詐團成員帶著到銀行申辦外幣轉帳功能，趁張嫌不注意時，遞出一張紙條寫著：「請幫我打110，不要被發現！」向行員求助，行員看到紙條內容嚇一跳趕緊報警。（記者林嘉東翻攝）

    2022/10/07 11:18

    〔記者林嘉東／新北報導〕「請幫我打110，不要被發現！」

    李姓女子昨被張姓詐團成員帶著到銀行申辦外幣轉帳功能，趁張嫌不注意時，遞出一張紙條向行員求助，行員看到紙條內容嚇一跳趕緊報警。 警方火速趕抵逮人，將張嫌逮捕後依詐欺未遂、強制罪嫌送辦。檢方複訊後，諭知張20萬交保。

    一名年約20歲的女子昨天到新北市瑞芳區第一銀行辦理外幣轉帳功能，突然向女行員鄭瑞娟遞出一張紙條「請幫我打110，不要被發現！」

    鄭員看了紙條內容後，查看求助女子身旁的男子，一眼認出他前天也來辦理外幣轉帳功能，懷疑詐團吸收人頭戶到銀行開啟外幣轉帳功能洗錢，趕緊報案。

    瑞芳派出所獲報，出動3名警員火速趕抵銀行時，該名男子仍渾然未覺，警方拍了拍他的肩膀後，等他起身，查出他為29歲的張姓男子後，以張涉及詐欺等罪嫌，將他帶回派出所偵訊。

    求助行員的李姓女子指出，她上網找到一個月3萬元行政助理工作，公司要她把銀行帳戶、提款卡匯給對方後，又說公司會派人跟她到銀行辦理外幣轉帳功能。

    李女昨天就在張姓男子陪同下到銀行開啟外幣轉帳功能。警方詢問張男為何陪李女到銀行？

    張男辯稱，他是李女的男友，警方隨後詢問李女是嗎？見李女搖頭後，拿出李女的身分證查看，李女的身分證上載明已婚，哪來的男友。

    張見難以狡賴，坦承受詐騙集團指使帶張女到銀行辦理外幣轉帳，警訊後，將張男依詐欺未遂、強制罪嫌基隆地檢署偵辦。檢方複訊後，諭知張20萬元交保。

    瑞芳警分局長謝龍富表示，感謝金融機構行員發揮雞婆精神，遇民眾提匯款神情有異常情形，立即通報警方到場協助。他也提醒市民，若遇到任何疑似詐騙案件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求警方協助，避免財產或身分帳戶遭不肖分子詐取。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    瑞芳派出所警員獲報出勤，趕抵銀行時，該名男子仍渾然未覺，警方拍了拍他的肩膀後，等他起身，查出他為29歲的張姓男子後，以張涉及詐欺等罪嫌，將他帶回派出所偵訊。（記者林嘉東翻攝）

    瑞芳派出所警員獲報出勤，趕抵銀行時，該名男子仍渾然未覺，警方拍了拍他的肩膀後，等他起身，查出他為29歲的張姓男子後，以張涉及詐欺等罪嫌，將他帶回派出所偵訊。（記者林嘉東翻攝）

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