市民被警當通緝犯爆打 林佳龍：戳破侯友宜安居樂業的謊言

民進黨新北市長參選人林佳龍（右二）今前往新北市三重區三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持，熱情的市場攤商送上象徵「好彩頭」的大型白蘿蔔藝術品，預祝林佳龍高票當選。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/07 10:21

〔記者魏瑾筠／新北報導〕住在新北市三重區的黃姓男子上月被新北市警員誤認為通緝犯，遭打得鼻青臉腫，雙方事後互提告；民進黨新北市長參選人林佳龍今批評，國民黨新北市長侯友宜自詡「警察市長」，可是所作所為卻是讓市民不能夠受到保護、不能夠真正的安居樂業，直言這件事情戳破侯友宜口口聲聲說的「安居樂業」謊言。

整起事件發生於上月20日晚間，新北市三重警分局永福派出所2名警員，將黃男誤認涉犯槍砲彈藥通緝犯，並把黃男爆打一頓，導致黃男全身傷痕累累，事後黃男向警方提告，當事警員也對黃男提告傷害、妨害公務罪嫌；黃男日前在民代陪同下出面召開記者會時，心有餘悸直呼：「我已經不敢再住新北市。」

林佳龍今天上午前往新北市三重果菜市場掃街拜票後接受媒體聯訪，面對媒體問及，黃男被警員毆打一事，林佳龍對此抨擊，侯友宜在處理跟人民有關的事件時，有一個模式就是爭功諉過、也不認錯，即使認錯也是口上說說、沒有真的去做。

林佳龍不解，一個新北市民被當作通緝要犯、身心受創，到了（事發後）第16天他出來開記者會，市長才聽到嗎？而且即使聽到，侯友宜說已經多次跟當事人溝通、也已經取得諒解，「有嗎？有諒解人家會出來開記者會嗎？會講說以後不再住新北市了嗎」？

林佳龍抨擊，這是繼恩恩案之外，暴露侯友宜執政無情的地方，他強調，市長是父母官，市民就是咱的心頭肉，如果這麼無感，遇到有功勞就搶、有責任就推，這是一個有承擔的市長嗎？

林佳龍表示，他對受害者很心疼、對侯友宜的作為很痛心，他相信新北市民應該是這個城市的主人，不應該處於這種恐懼，且身心受創後還要被告，跟恩恩爸的心情一模一樣。

林佳龍強調，這不是單一事件，並提到新北市的治安已經掉到全國第17名，新北市的市政預算在升格12年以來加倍，可是警民比是最低，所以市長必須支持警察，讓警察不要負擔過重、讓他們可以專注在自己核心的業務，也讓治安可以改善。

林佳龍認為，新北大翻新要從治安做起，他更批評，侯友宜自詡為警察市長，可是所作所為卻是讓市民不能夠受到保護、不能夠真正的安居樂業，這件事情就戳破侯友宜口口聲聲在說的安居樂業謊言。

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