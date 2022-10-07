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    10月起掃市場陸戰開跑 林佳龍有信心：新北大翻新、市民大翻身

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）今前往新北市三重區三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持，熱情的市場攤商送上包子、粽子，祝福林佳龍「包中」。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）今前往新北市三重區三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持，熱情的市場攤商送上包子、粽子，祝福林佳龍「包中」。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/07 10:03

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍10月起啟動陸戰，頻繁掃市場拜票，他今受訪表示，（距年底九合一選舉）最後的50天，市場掃街是一個重點，他也真正感受到新北鄉親的熱情，所到之處大家都跟他握手、為他加油，「我們非常有信心新北大翻新、市民大翻身」。

    林佳龍今天上午前往新北市三重區三重果菜市場掃街拜票，並於會後接受媒體訪問。他表示，選戰節奏因為只有4個月的時間，前2個月上半場在建立組織、提出政見，還有包括市長、市議員參選人的聯合競選，已經辦過2輪的問政說明會，現在下半場是要進入陸戰，甚至是巷戰的階段。

    林佳龍強調，最後的50天，市場掃街就是一個重點，本來就在安排的規劃裡面，他也真正感受到新北鄉親的熱情，所到之處大家都跟他握手、為他加油，「所以我們非常有信心新北大翻新、市民大翻身」。

    「大家已經等很久了！」林佳龍直言，新北市已經17年沒有政黨輪替，尋求連任的國民黨新北市長侯友宜也已經執政12年（指擔任新北市正、副市長時間），林佳龍表示，他感受到人心思變、眾志成城，當這一波上百個市場都掃完後，相信會實現新北大翻新。

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