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    首頁　>　新北市

    林佳龍反批「新北幣」沒成效：侯友宜迴力鏢打到自己！

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右二）今前往新北市三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持，熱情的市場攤商送上包子、粽子，祝福林佳龍「包中」。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右二）今前往新北市三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持，熱情的市場攤商送上包子、粽子，祝福林佳龍「包中」。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/07 09:35

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室昨批評，民進黨新北市長參選人林佳龍在交通部長任內花1.5億元推「UMAJI」（你麻吉） APP是大撒幣；林佳龍今受訪苦笑表示，看不到侯團隊提出未來4年的政見，卻檢討他以前做過的事情，他點名真的要檢討的是新北幣，不客氣回嗆侯團隊「不要有嘴說別人，迴力鏢去打到自己」！

    林佳龍今前往新北市三重果菜市場掃街拜票，向攤商、消費者爭取支持，還參拜市場內的三重福德宮，並於行程結束後接受媒體聯訪，面對媒體問及，侯陣營昨天質疑他在交通部長任內推動的「UMAJI」 APP是大撒幣。

    林佳龍直言，這次新北選舉有個怪現象，好像他是現任的市長被檢討施政。林佳龍批評，看不到侯團隊提出未來4年的政見、新的願景，卻檢討他以前在交通部長、台中市長做過的事情，而且是抹黑、謾罵的攻擊。

    「他們（侯陣營）是已經把我當成我會當選、要監督我。」林佳龍對此向侯陣營喊話「不要急、再50天，選後我會在議事堂上接受質詢」，希望是針對新北市政，不要去牽拖一大堆事情。話鋒一轉，林佳龍抨擊，新北市真的要檢討的是新北幣，「空有口號、沒有成效，才是現在的問題」。

    林佳龍納悶，侯陣營檢討一個在他之前交通部就有的政策，且他只是把它（指App）優化交給下一棒改善讓施政延續，現在的問題是新北市的智慧交通跟市民相關電子支付的系統，花了5000萬元弄了新北幣，結果沒有人在用，林佳龍不客氣回嗆侯團隊「不要有嘴說別人，迴力鏢去打到自己」，希望集中在新北市政，不要去牽拖不相干的事情。

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