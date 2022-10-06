林佳龍與三峽區議員聯合競總成立 蘇貞昌到場為林掛保證

行政院長蘇貞昌（右）與新北市長參選人林佳龍（左）授旗給立委吳琪銘（中）。（記者翁聿煌攝）

2022/10/06 21:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍與土樹三鶯區議員聯合競選總部晚上在三峽成立，現場支持者旗海飄揚，為綠營參選人加油打氣，行政院長蘇貞昌也到場，盛讚林佳龍有規劃能力、有國際眼光，林佳龍則承諾，先前總統蔡英文、立法院長游錫堃和蘇貞昌參選新北市有提政見，盼大家全力支持由他來一併實現。

林佳龍與三峽區議員聯合競選總部晚間集結在地重量級綠營人士，包括立委吳琪銘、議員李坤城、林銘仁、廖宜琨、彭成龍，議員參選人彭一書、卓冠廷、高乃芸、曾進益，加上在場上千名支持者，營造熱鬧選戰氣氛。

林佳龍到場受到全場支持者搖旗高喊凍蒜，林佳龍表示，他要以交通專業為新北市打造一條「溪北捷運」串連新北市的5條捷運線，成為新北的捷運路網線，並且進行新北市的高速、快速路立體化，帶動土樹三鶑區的交通大順暢，發展產業創造就業。

林佳龍說，他要以4年4萬戶的目標，協助新北市老舊建物都市更新，以1坪換1坪的利多，以專人專責來積極推動新北都更，歷次新北市長選舉蔡英文、游錫堃和蘇貞昌都提出許多好政見，但沒機會實現，希望新北市民支持他當選，由他來一併實現。

蘇貞昌也趕到現場，他表示新北市在台北縣時期，他打下建設基礎，他希望由林佳龍接棒，讓中央與地方共同合作，新北的建設和福利才有得看，中央在蔡英文領導下，不斷提高政府照顧老幼的福利預算，未來由林佳龍當選新北市長，才能帶動新北大翻新。

民進黨新北市長與議參選人成立三峽區聯合競選總部，現場湧入上千名支持者。（記者翁聿煌攝）

行政院長蘇貞昌（右二）高舉新北市長參選人林佳龍（左二）雙手，懇請民眾支持。（記者翁聿煌攝）

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