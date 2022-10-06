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    首頁　>　新北市

    林佳龍簽署設立反核歷程博物館承諾書 認識貢寮人辛苦歷史

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天下午到新北市貢寮區仁和宮與支持者座談，林佳龍表示，他一路走來參與反核運動，他在現場簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，希望讓更多人了解貢寮人的歷史。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天下午到新北市貢寮區仁和宮與支持者座談，林佳龍表示，他一路走來參與反核運動，他在現場簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，希望讓更多人了解貢寮人的歷史。（記者俞肇福攝）

    2022/10/06 19:00

    〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午（6日）與立委賴品妤、議員林裔綺共同參拜貢寮澳底仁和宮，並與鄉親座談，也在現場簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，林佳龍強調，發展觀光就要有故事，透過反核歷程博物館，讓大家來認識貢寮人的故事，讓大家了解這段貢寮人為台灣人民守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史。

    林佳龍表示，很高興能回到仁和宮聽大家的心聲，接下來會一起走一起拚，讓新北大翻新，實現貢寮鄉親的心願，讓在地大翻身，實現轉型正義，去年大家透過公投明確反對核四續建，他會繼續與大家打拚，從他學生時期參與野百合運動，也曾與貢寮人一起遊行，到後來他擔任立委，在2013年有一場核四大辯論，他也以立法委員身份去代表反方，做反核論述，他也認為反核運動是民主火種，從來沒有熄滅，見證台灣從威權走向民主，所以他支持設立反核歷程博物館。

    林佳龍指出，過去擔任交通部長任內，就對北海岸推出整套的觀光政策，明天他要發表一本新書《和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅》，內容也和觀光政策有關，貢寮應該作為世界級的觀光景點，潛水、攀岩也能更蓬勃發展，而且這裡的山海景色可以做首都圈最療癒的觀光旅遊景點。

    林佳龍笑稱，他過去曾為許文龍董事長規劃博物館建設，所以提到博物館，他精神都來了，要做觀光就要有故事，透過反核歷程博物館，讓大家來認識貢寮人的故事，一定能感動更多人，讓大家了解這段貢寮人為台灣人民守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史，過去蘇貞昌當台北縣長任內推動一鄉鎮一特色，還要升級讓人尊敬，看見在地奮鬥的精神。

    林佳龍提到，年底這場選戰很關鍵，國民黨執政17年了，侯友宜擔任8年副市長、4年市長，一共執政了12年，升格之後新北市預算比台北縣多一倍，建設和社會福利卻沒有加倍，資源反而集中在市長手中，這是變相的威權統治，未來一定要下放錢與權，優先推動大家有共識的建設與政策。

    林佳龍說，這次接受蔡總統徵召參選新北市，就是希望新北不要再空轉4年，他要呼籲貢寮人再次展現貢寮人的精神，請大家成為他的分身，呼籲所有設籍新北市的親朋好友一起來支持他，讓新北大翻新，讓新北成為台灣新都，期待大家一起來打拚，新北大翻新，貢寮大翻身，共同完成反核的環境正義。

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天下午到新北市貢寮區仁和宮與支持者座談，林佳龍表示，他一路走來參與反核運動，他在現場簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，希望讓更多人了解貢寮人的歷史。（記者俞肇福攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）今天下午到新北市貢寮區仁和宮與支持者座談，林佳龍表示，他一路走來參與反核運動，他在現場簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，希望讓更多人了解貢寮人的歷史。（記者俞肇福攝）

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