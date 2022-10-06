三重警抓錯人誤傷民眾還告傷害、妨害公務 新北警局長道歉遭拒

新北市警局長黃宗仁親自至派出所向黃男致歉。（記者徐聖倫翻攝）

2022/10/06 17:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局搞烏龍抓錯人風波延燒至今，警政署長黃明昭罕見直接指示新北市警局長黃宗仁必須親自道歉，時代力量立委邱顯智今天（6日）下午帶著遭誤抓的黃姓男子到厚德派出所領取到案通知書，邱顯智怒批，「員警誤抓還要對當事人提告，根本不該！」要求三重警分局不該偵辦此案，必須迴避利益。

新北市警局長黃宗仁下午也帶著三重警分局長陳永昌趕到派出所，黃宗仁原本想親自道歉，但遭邱顯智婉拒，與黃男快步離開警所，上車離去。

邱顯智說，黃男在案發後對警方提出告訴，而員警竟然也對黃男提出妨害公務、傷害告訴，被施暴的人竟然還要被告，這對當事人來說心理壓力非常大。

另邱顯智針對新北市長侯友宜說法，侯表示案發第一時間即下達指令市警局、分局必須第一時間道歉，相關人員懲處、依法究辦，豈料黃男在事後還要因為被告而前往分局進行筆錄製作，到底有沒有誠意可言？邱也透過媒體向侯提問「是不是認同對他（指黃男）提告？」直指這是對被害人二次傷害。

新北市警局對此作出解釋，提告與否為員警的權利，無法硬性規定，但警局承諾，關於利益迴避部分，現已請刑警大隊偵辦此案，絕不護短。

立委邱顯智（左）陪同黃男（中）到派出所領取到案通知書。（記者徐聖倫翻攝）

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