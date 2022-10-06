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    偷情「硬梆梆」鹹濕訊息被抓包 小王、人妻判賠20萬元

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/10/06 16:39

    〔記者王定傳／新北報導〕沈姓男子發現黃姓妻子與江姓男子過從甚密，江男不僅傳送男性生殖器照片給黃女外，兩人還有：「想愛愛囉」、「每天硬梆梆」、「我每天晚上想念著你入夢」等鹹濕曖昧對話，氣憤求償200萬元，江、黃2人否認偷情，黃女更反控沈男未經同意翻拍黃女手機及LINE對話記錄，求償20萬元，新北地院審理後判決黃女及江男賠償20萬元，沈男則須賠償5萬元，可上訴。

    沈男提訴指控黃女及江男偷情，因此求償200萬元，對此，江男及黃女都否認偷情，江男辯稱酒後失態才會一時興起上網搜尋男性生殖器照片、誤傳，雖有傳送：「想愛愛囉」、「每天硬梆梆」，只是開玩笑；江女說她雖有傳「每天晚上想念著你入夢」，但只是開玩笑。

    法官則認為，江男雖聲稱誤傳生殖器照，但他傳了之後根本沒道歉也沒刪除，黃女亦未要求他不要再傳這類照片，故不採信「誤傳」說；且2人還有「想愛愛囉」、「每天硬梆梆」、「我每天晚上想念著你入夢」鹹濕曖昧對話，已侵害沈男配偶權，判賠20萬元；至於沈男未經同意翻拍江女手機及LINE對話記錄，亦有侵害隱私權，判賠5千元，可上訴。

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