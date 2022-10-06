侯龍互批浪費公帑 林辦再轟侯沒肩膀：有功自己攬有過下屬扛

新北市長林佳龍競選辦室發言人李晏榕，批評新北市長侯友宜「鐵漢市長沒肩膀，出事推給下屬扛」。（記者翁聿煌攝）

2022/10/06 15:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰進入倒數，雙方陣營交火白熱化，今天上午新北市長侯友宜競選辦公室批評林佳龍交通部長任內推動「UMAJI App」計畫浪費公帑，林佳龍競選辦公室發言人李晏榕下午回批，侯市府花5千多萬元發行「新北幣」（NewTaiPAY），才是成效不彰，並指三重黃姓市民被警方誤認為通緝犯慘遭毆打件，顯見侯友宜「鐵漢市長沒肩膀，有事推給基層扛」。

李晏榕說，「UMAJI App」計劃是在林佳龍上任交通部長之前就已經啟動的計畫，林佳龍上任之後收到各方意見，因此進行優化而非終止，林佳龍盼國內若能推出自己的交通app整合資訊，對於國內外旅客都是福音，相關計畫相信交通部基層同仁都努力要做到最好，希望侯陣營能學習支持台灣相關科技產業，不要抹殺基層公務員的努力。

李晏榕說，提到APP，就不免讓人想起侯市府曾為了活動花5千多萬元發行「新北幣」（NewTaiPAY），活動一結束，不少市場攤商表示幾乎沒有民眾使用新北幣，侯市府宣稱有5千家業者合作，結果至今實際合作的店家只剩幾十家，先前遭到議員在市議會打臉，新北市政府連局處長自己都沒有人表示用過新北幣，顯見藍營議員打臉別人之前，一個不小心迴力鏢又打回自己臉上，侯市府才是真正的大撒幣、烏龍政策。

李晏榕說，三重黃姓市民日前遭警方誤認為通緝犯，遭員警毆打，新北市警局還被警政署要求道歉，侯友宜受訪時表示警方已取得受害人諒解，「如果黃先生已諒解，幹嘛還出來開記者會？」讓受害人不敢再住在新北市，可見侯友宜的「好好做代誌」，卻對新北市在城市競爭力調查治安排名倒退的事實，提不出改 善的對策。

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