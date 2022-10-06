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    首頁　>　新北市

    新北平均每人運動經費僅150元 選將促升格體育局

    新北市議員參選人廖裕德指出，新北市體育經費六都最少，平均每人僅150元。（圖由新北市議員參選人廖裕德提供）

    新北市議員參選人廖裕德指出，新北市體育經費六都最少，平均每人僅150元。（圖由新北市議員參選人廖裕德提供）

    2022/10/06 13:53

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市運動員近年於國際及全國賽事拿下好成績，地方多次提及成立體育局。新北市議員參選人廖裕德指出，新北市體育經費六都最少，平均每人僅150元，不論經費或員額都不足，盼升格為體育局。教育局表示，社會體育與學校體育有其不可分割性，教育局下設體育處更易於橫向聯繫。

    廖裕德表示，新北市體育運動經費六都最少，平均每人僅150元，也是六都唯一沒有體育局的縣市，且體育處編制在教育局之下，不論經費或員額都不足，盼推動新北市體育處升格為體育局，並增加員額及經費。

    廖裕德指出，體育處去年編列9億元預算，今年編列的預算卻只剩下6億元，足足少了3分之1，如果以人口數平均換算，每人享有體育運動經費，僅有150.78元，吃兩個便當就沒有了。

    他表示，他長期在新北市體育總會擔任理監事的職務，許多運動員、教練、團體都向他反映，新北市在各個單項運動都有優秀的運動員，很多也都是從基層就開始培養，但往往因為訓練經費不足，無法得到妥善的照料，或考慮到未來出路問題，只好選擇提前結束運動生涯，實在可惜。

    教育局指出，體育處這4年施政成果比起六都的體育局績效卓越，社會體育與學校體育有其不可分割性，目前教育局下設體育處與教育部下設體育署是為同等定位，有助於體育人才的整體規劃，易於橫向聯繫，體育處多項全國第一的成效，也充分展現體育處的績效及成果。

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