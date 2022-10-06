我讀3天文獻、他3秒複製貼上！謝志得爆陳偉杰碩論爽抄2萬字

民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得指控，國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰抄襲他的碩士論文，黃色標註處是抄襲段落。（記者蔡昀容攝）

2022/10/06 12:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕論文抄襲疑雲再添一樁。民眾黨宜蘭縣議員參選人謝志得指控，國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰抄襲他的碩士論文，約2萬字，50至60頁，請陳偉杰承認抄襲，向大眾公開道歉，沒有碩博士學位，還是能參選新北市議員，呼籲國民黨主席朱立倫撤銷抄襲者的提名。另外，他已函文台師大，請校方撤銷陳偉杰的碩論。

謝志得表示，他在1996年發表國立政治大學政治學系碩士論文「宜蘭縣派系政治之研究」，2004年擔任縣議員時，陳偉杰是國立師範大學研究生，因為做研究而來採訪他，他按照自己的慣例，把自己的碩論送給陳偉杰，後來也就忘了這件事情。

謝志得說，直到最近，為了寫一篇派系研究菁英理論的文章，查看近來研究成果，赫然發現陳偉杰的碩論「政黨體系變遷與地方派系勢力消長關係之研究—宜蘭縣的個案分析（1950-2004）」大量抄襲他的論文，經人工比對，抄襲約達2萬字，約50至60頁，有的更是整面抄。

「我讀三天的文獻，他三秒複製貼上！」謝志得舉例，他引述吳怡農爸爸、博士吳乃德的英文論文，並以中文撰寫，陳偉杰全部抄，令他非常痛心；陳偉杰碩士畢業後再拿博士，擔任大學助理教授、國家考試閱卷委員、國家文官學院的講座，再競選新北市議員，碩論卻是抄來的，根本連碩士資格都不應該有，他已函文台師大，請校方撤銷陳偉杰的碩論。

謝志得呼籲，請陳偉杰承認抄襲，選民在意的是犯錯之後的態度，而不是有沒有碩博士學歷，以文化大學企管系學士的學歷，同樣能參選新北市議員；請陳偉杰向社會大眾道歉，他的學生、國家考試考生、新北市民，都是受害人；朱立倫應撤銷陳偉杰的新北市議員提名，不應再縱容抄襲論文的人代表國民黨參選。

最後，謝志得強調，陳偉杰未來的路還很長，若承認錯誤，願意道歉，努力把碩博士學位念回來，相信台灣社會會再給他機會。

國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰被爆抄襲謝志得碩士論文。（資料照）

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