「UMAJI」挨批浪費公帑 林佳龍競辦反酸：「新北幣」才是撒幣

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕（中）表示，UMAJI計劃是在林佳龍上任前就已啟動，上任後是進行優化而非終止。（資料照，林佳龍競選辦公室提供）

2022/10/06 12:14

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜選舉辦公室今召開記者會批評民進黨新北市長參選人林佳龍擔任交通部長任內推動「UMAJI」APP浪費公帑。林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，UMAJI計劃是在林佳龍上任前就已啟動，林上任後是進行優化而非終止，反觀侯市府花5千多萬元發行「新北幣」沒人用才是撒幣。

李晏榕表示，台灣是科技王國，若能推出國內自己的交通APP整合資訊，對於國內外旅客都是福音，相關計畫相信交通部基層都仍努力要做到最好，希望侯陣營能學習支持台灣相關科技產業，不要抹殺基層公務員的努力。

李晏榕也說，侯市府曾為了活動花5千多萬元發行「新北幣」，結果活動一結束幾乎沒有民眾使用，市府宣稱有5千家業者合作，至今實際合作的店家只剩幾十家，連局處長都沒有人表示用過新北幣，顯見一個不小心迴力鏢又打回自己臉上，侯市府才是真正的大撒幣、烏龍政策。

李晏榕說，林佳龍在交通部長任內推動科技產業會報，支持台灣電動巴士及智慧交通相關產業，反觀侯友宜在新北市4年，不但沒有為新北產業創造產值，還因都更沒有配套，讓配合政府計畫的業者必須自力更生，且侯友宜4年有7000多億元預算，完全看不到相關重大建設。

針對海水採礦MOU一事，李晏榕表示，侯友宜陣營拿不出政績與政見，盡拿一些莫名其妙的事件出來浪費版面，海水採礦MOU僅是一個合作意向，並沒有任何法律拘束力，當時也立即表達資訊掌握不夠充分，應該檢討改進，並未讓政府花費一毛錢，也未造成任何損失。

李晏榕指出，侯陣營不如好好花時間檢視自己執政12年以來29分之3區的政績還有沒有補充的空間，政治人物說話要負責任，明知道自己所說是不實的情況下，還指控他人抄襲及撒幣，可能構成散播不實訊息、妨害他人名譽的誹謗罪，奉勸侯陣營提出具體事實說話，否則不排除進一步採取法律行動。

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