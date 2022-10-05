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    員警暴打無辜當少數過失？ 王婉諭：侯友宜盲目護航縱容

    立委王婉諭感嘆，看到侯友宜對於三重警分局警員施暴事件的回應，顯然身為市長根本沒能同理受害者的恐懼與遭遇。（資料照）

    立委王婉諭感嘆，看到侯友宜對於三重警分局警員施暴事件的回應，顯然身為市長根本沒能同理受害者的恐懼與遭遇。（資料照）

    2022/10/05 22:41

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    〔即時新聞／綜合報導〕新北市政府警察局三重分局2名便衣警員上月執勤時誤認黃姓市民為通緝犯，當場一頓狂毆暴打。時代力量立委邱顯智與王婉諭今（5）日陪同黃男召開記者會，痛批「治安保母成為違法施暴打手」，王婉諭晚間也針對新北市長侯友宜的回應表達無奈，感嘆時至今日身為市長仍沒有站在受害者的立場思考、理解受害者的恐懼與遭遇。

    王婉諭表示，今天記者會後警政署、侯友宜都陸續回應，卻有明顯的差異，警政署長黃明昭要求新北市警局長黃宗仁立刻道歉、積極關懷、妥適調解，但侯友宜只是強調新北市的警察非常辛苦，還將這次事件形容為「少數的一個勤務上的過失」。

    王婉諭指出，讓基層警消勤務合理化一直都是自己相當關注的議題，且相信大多數的員警都是兢兢業業、奉公執法，對於少數濫權、破壞人民信任的員警，地方首長不應坐視違規、違紀的行為不管，侯友宜對這幾名違規員警的盲目護航與縱容，只會讓其他努力遵守規矩執行勤務的警察的努力遭到抹煞，更不利於建構良善的警民關係。

    王婉諭感嘆，顯見到此為止侯友宜還是沒有站在受害者的立場來思考，沒能同理黃姓男子的恐懼與遭遇。她希望侯友宜不要再用鄉愿的態度面對違規員警的問題，也請新北市警分局同理黃先生的心聲與訴求，不要再用粗暴冰冷的濫訴，造成更多的恐懼。

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